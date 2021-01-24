Расцвет политкорректности: слово «нелегал» в США хотят объявить вне закона

В отличие от своего предшественника Дональда Трампа, обвинявшего иммигрантов во всех бедах Америки, 46-й президент США Джо Байден намерен провести радикальную реформу иммиграционного законодательства. Фото: REUTERS

В отличие от своего предшественника Дональда Трампа, обвинявшего иммигрантов во всех бедах Америки, 46-й президент США Джо Байден намерен провести радикальную реформу иммиграционного законодательства.

В частности, из официальных документов предлагается убрать определение «нелегал», заменив его термином «негражданин».

Защитники прав иммигрантов приняли законопроект на ура, поскольку, по их мнению, используемый термин звучит как «бесчеловечное оскорбление».

Хосе Антонио Варгас, журналист и основатель организации Define American, защищающей права иммигрантов, считает что инициатива Байдена о переименовании «нелегалов» в «неграждан» имеет огромное значение:

– Очень важно, как мы характеризуем людей. Это влияет на то, как мы с ними обращаемся, как мы говорим об иммигрантах, формирует и мнение о них. Оно определяет, какие проблемы здесь действительно поставлены. Оно подтверждает, что мы говорим о людях и семьях.

Сам Варгас тоже является нелегальным иммигрантом – родившись на Филиппинах, он вот уже 25 лет живет в США. При этом «нелегалом» он себя не считает: «Я - американец. У меня просто нет нужных документов». Впрочем, отсутствие документов не помешало Варгасу стать частью команды The Washington Post.

Попытки убрать неполиткорректный термин из законодательства проводились и во времена Трампа на уровне отдельных штатов. Так в 2019 году власти Нью-Йорка запретили использовать определение «нелегальный иностранец» в тех случаях, когда оно применяется с целью оскорбить или запугать человека, а в прошлом году законодатели из Колорадо предложили заменить «нелегал» на «иммигрант без документов», но до рассмотрения местным парламентом законопроект так и не дошел.

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