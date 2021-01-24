Массовая вакцинация от коронавируса: какими будут последствия отказа от прививки

Продолжаем отвечать на народные вопросы о прививочной кампании от COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

Чем шире вакцинация, тем больше накапливается вопросов о ее нюансах для людей с разным состоянием здоровья. Продолжаем разбирать типичные ситуации вместе с экспертами. Читайте также 1-ю, 2-ю и 3-ю серии ответов на вопросы.

- Мне 64 года, есть множественные доброкачественные новообразования. Не перейдут ли они в злокачественные после прививки?

- Разработчики «Спутника V» не считают доброкачественные новообразования противопоказанием для прививки. В то же время, если ваше заболевание находится в острой фазе, вакцинироваться на данный момент нельзя. Оценить состояние сможет ваш лечащий врач.

Что касается риска перехода в злокачественную форму, то подобные последствия применения аденовирусных вакцин от ковида на сегодня официально не зарегистрированы. Наблюдения за привитыми людьми продолжаются.

- У меня инвалидность первой группы с детства. Могу ли я написать официальное письмо об отказе прививаться? Если человек не хочет делать прививку, куда ему писать отказ и будут ли к нему применяться какие-либо наказания, например, увольнение с работы т. д.

- Вакцинация в России строго добровольна. Это не раз подчеркивал, в том числе, президент Владимир Путин. Никаких специальных заявлений об отказе от антиковидной прививки на сегодня писать не требуется.

Что касается санкций, то закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (статья 5) предусматривает, что в случае отказа от вакцинации граждан могут временно отстранять от работы, связанной с высоким риском заражения. При этом существует утвержденный Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок (утвержден постановлением правительства РФ от 15.07.1999 N 825). Сейчас в нем перечислено 12 видов деятельности. Граждан, чья профессиональная деятельность не входит в список, отстранять от работы из-за отсутствия прививки незаконно. Если вы сталкиваетесь с нарушениями, обращайтесь в Государственную инспекцию труда и в прокуратуру.

Уважаемые читатели! Если у вас остаются вопросы по вакцинации от коронавируса, оставляйте их в комментариях к этой статье или присылайте по электронной почте на адрес dobruhak@kp.ru с пометкой «Ковид - вакцинация». Ответы экспертов будут опубликованы в скором времени на kp.ru.

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