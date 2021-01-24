Конор Макгрегор: "Я готов еще раз драться с Хабибом еще раз!"

Конор Макгрегор год назад победил Дональда Серроне, а сегодня - проиграл. Фото: REUTERS

Скандальный ирландец Конор Макгрегор вернулся в UFC после годичного перерыва. За это время он успел завершить карьеру и вернуться "с пенсии" и получить в соперники Дастина Порье, который тоже проиграл в свое время чемпионский бой Хабибу Нурмагомедову. Конор уступил нокаутом во втором раунде - первое такое поражение в карьере звездного ирландца. На пресс-конференции после завершения схватки он сказал:

- Есть взлеты, а есть падения. Я вроде парировал его лоу-кики, но нога чувствует себя не очень хорошо. Это как американский футбол. Что поделаешь - был очень жесткий бой. Я сначала думал, что смогу его отправить в нокаут. Но потом нога не слушалась и ничего сделать было нельзя. Я рад, что была возможность выступить, но не знаю что будет дальше. Я не ищу для себя оправданий. Дастин дрался очень хорошо, но я не знаю, что еще тут сказать можно. Посмотрю бой и проанализирую все. К концу боя я чувствовал себя не очень хорошо. Что скажешь? Тяжело. Не знаю, что сейчас сказать.

По поводу дальнейшей карьеры Конор сказал расплывчато, не стал давать четких прогнозов, снова расстроившись из-за проблем с ногой:

- Я подумаю еще раз, подготовлюсь получше. Посмотрим, есть много ребят разных стилей, с которыми можно устроить бой. Третий бой с Дастином? У него очень хорошие лоу-кики. Надо внести коррективы в мой стиль. Для меня бой сегодня был очень хорош. Нога сегодня полностью выключилась, постепенно становилась все хуже и хуже. Не буду убиваться и расстраиваться. Я рад, что я здесь, но я расстроен результатом боя. Ради чего выступаю? Мне это все нравится. И я готов выступать дальше. Так что не буду расстраиваться и если случается что-то плохое, то надо двигаться дальше и не обращать внимания.

Но когда же ирладнцу сказали по поводу высказывания Хабиба о его поражении, то тут блеснула нотка шоумена, которым раньше был Конор Макгрегор на пресс-конференциях раньше, когда говорил много гадостей о соперниках:

- Я ничего не менял, эта команда со мной с самого начала. Что есть, то есть. Нужно относиться к соперникам с уважением. Что он собирается делать, он вообще собирается возвращаться или нет? Каждый бой отличается, как я говорил. Дастин очень выносливый боец. Если что-то Хабиб дальше хочет писать, то пускай лучше возвращается. Я готов! Если ты собрался возвращаться, то хорошо - я готов подраться с Хабибом!

Что будет дальше с карьерой Конора Макгрегора - нет четкой ясности. На боевом счету ирландца теперь - 27 поединков в смешанных единоборствах, 22 победы, 5 поражений, из них одно, сегодняшнее - нокаутом.

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