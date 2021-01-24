После победы над Макгрегором Дастин Порье сказал, с кем хочет драться в титульном бою

Дастин Порье готов сразиться за пояс чемпиона UFC. Фото: REUTERS

Турнир UFC257 ждали все в мире спорта. Потому что после боя Конор Макгрегор - Дастин Порье о своем дальнейшем решении по карьере должен был объявить россиянин Хабиб Нурмагомедов. И что в итоге? Порье нокаутировал ирландца во втором раунде, а Хабиб так и не смог сделать четкого заявления по поводу того, вернется или нет, ограничившись лишь намеками. Дастина немного обескуражило это и он сам себя объявил чемпионом, назвав бой с Конором - титульным. На пресс-конференции после схватки американец признался:

- Для меня это был очень важный бой. О прошлом и нашем первом бое я уже не думал вообще. Во время подготовки про такие вещи не думаю. Я тут сидел две недели в Абу-Даби в отеле. Странное ощущение, когда ты не можешь ничего делать, и только думаешь.

Будет ли третий бой с Конором Макгрегором? Порье не дал четкого ответа, попросив время на размышления:

- У нас счет 1:1 по нокаутам. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас пока сложно что-то сказать. Наверное, было бы устроить и третий бой. Это было бы интересно. С Нэйтом Диасом было бы интересно подраться. Может быть еще какие-то другие бои были мне интересны. Вернусь домой и посмотрим как там пойдет все.

Но как сказал сам американец, по ходу поединка с ирландцем он думал о том, что вообще может проиграть:

- Во время боя мы говорили друг другу. Не помню что именно. Он меня когда ударил коленом, то я сказал ему: "О, хорошо, молодец!". Он мне сказал что-то, когда плечом. Пока толкались, то что-то друг другу говорили. Он мне хорошо попал левой, думал, что если попадет еще раз так, то вообще отключусь.

Но зато вот по поводу дерзкого вызова от новичка Майкла Чендлера Порье сказал лаконично:

- Я очень уважаю Чендлера, поздравляю с победой, но он что сделал? Побил парня, которого я побил и давать ему чемпионский бой? Нет, пока что не хочу драться с Майклом Чендлером.

Когда же у Дастина Порье спросили по поводу возможного следующего соперника, в том числе и в бою за чемпионский пояс, то он сказал:

- Хабиб говорит, что не хочет драться, то значит что я - чемпион. Но с Чендлером не хочу драться. Оливейра? Ну, за ним я слежу 10 лет в UFC, он дрался с лучшими ребятами. Его бьют, он встает. С точки зрения выносливости и веры в себя - образец. Так что пока Майкл Чендлер - новичок. Кто достоин драться за титул? Чарльз Оливейра, у него не было такой возможности. У Джастина Гейджи была возможность подраться. Много хороших ребят в этой весовой категории.

Теперь в статистике боев у Дастина Порье обновления - 33 поединка, 27 побед при 6 поражениях.

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