Что произошло после боя Дастин Порье - Конор Макгрегор

Дастин Порье победил нокаутом Конора Макгрегора. Фото: REUTERS

Турнир UFC 257, который прошел рано утром 24 января 2021 года, завершился поединком между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Все ждали этой схватки - год не дрался ирландец, а Дастин Порье в свое время проигрывал чемпионский бой Хабибу Нурмагомедову. Случилась сенсация - ирландец проиграл нокаутом во втором раунде.

Дастин Порье после завершения поединка сказал, что решения Хабиба о возобновлении карьеры или же окончательном уходе на покой ждать не хочет. И объявил себя чемпионом. При этом сам же ирландец отреагировал довольно яростно на пост Нурмагомедова в соцсетях. Конор заявил - еще раз готов подраться, так что Хабибу, мол, не стоит лишний раз что-то говорить. Дастин Порье, говоря о своих дальнейших планах, назвал имя достойного, на его взгляд, соперника для боя за звание чемпиона в UFC - бразилец Чарльз Оливейра. И на то Порье назвал особую причину.

А вот что Хабиб? Нурмагомедов, узнав исход поединка, отметился жестким постом в адрес Конора Макгрегора. Оставил без ответа вызов от новичка UFC Майкла Чендлера. А потом, кажется, намекнул на окончательное прощание, поблагодарив за все Дэйну Уайта.

Босс UFC, в свою очередь, заявил - больше настаивать на возвращении Хабиба в его чемпионат он не намеревается. Ибо хватит.

Но зато на опубликованных UFC кадрах видно, как уходящий с арены Конор Макгрегор говорит четко Дастину Порье: "Мы сделаем с тобой это еще раз". Так что третьем бою между ними, кажется - быть!