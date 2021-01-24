«Вашингтон» отдувается без русских

Овечкина и его товарищей дисквалифицировали на четыре матча за то, что они общались без масок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В НХЛ, где регулярный чемпионат из-за пандемии стартовал на три месяца позже обычного, разразился громкий скандал. Сразу четырех российских хоккеистов «Вашингтона» - Овечкина, Кузнецова, Орлова и Самсонова - «застукали» в отеле без масок. Клуб за нарушение антиковидных правил тут же оштрафовали на 100 тысяч долларов, а самих хоккеистов отстранили от тренировок.

Александр Овечкин извинился за себя и своих товарищей.

«Я сожалею о решении провести время с моими одноклубниками в гостиничном номере, а не в районе раздевалки. Я сделаю выводы из случившегося, - сказал капитан «Вашингтона», после чего все думали, что ребят простят.

«Конечно, только русские игроки «Вашингтона» находились вместе в номере. Конечно, все игроки НХЛ во время выездных игр сидят по номерам», - заступилась в соцсетях за своего мужа Анастасия Овечкина (Шубская).

Не тут-то было! Ови тут же припомнили, что еще неделю назад сам призывал всех соблюдать меры предосторожности и носить маски. А тут еще выяснилось, что у Ильи Самсонова положительный тест на коронавирус…

Короче, всех четверых посадили на карантин, и они теперь пропускают минимум четыре игры.

Любопытно, что «Вашингтон», в составе которого уже не было русской четверки, в матче с «Баффало» вырвал победу по буллитам и лидирует в Восточной конференции.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Вашингтон» оштрафовали на $100 000, за то, что Овечкин был без маски

Российские хоккеисты вляпались в скандал на ровном месте (подробности)