В Риме ученики попытались захватить школу, взбунтовавшись против дистанционки

Полиция тяги к знаниям не оценила и разогнала собравшихся. Один подросток пострадал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не только российские школьники и их родители открыли для себя все «прелести» дистанционного образования. В течение нескольких дней учащиеся лицея Канта в Риме протестовали рядом со школой против реалий «дистанционки». При этом их митинг был заранее согласован с властями. Но в итоге, отчаявшись получить ответ, 23 января попытались захватить свою альма-матер, заблокировав цепями и мебелью вход в здание, - сообщает газета «Il messaggero».

Старшеклассники жалуются на невозможность следить за уроками из-за низкой скорости интернета у преподавателей. В результате учителя вынуждены скидывать задания и проверять их через WhatsApp.

Прибывшая полиция, правда, тяги к знаниям не оценила и вытеснила протестующих из здания школы. По словам учеников, при этом пострадал один их одноклассник после того, как сотрудники правоохранительных органов «применили к нему физическую силу».

Несмотря на неудачу, подростки собираются продолжить акции.

На днях послабления получили ученики старших классов, которые учились по домам с октября прошлого года. Им разрешили вернуться в школы, но классы разделили на группы, чтобы как ученики как можно меньше пересекались друг с другом.

Вообще же в Италии действуют довольно жесткие ограничения, связанные с коронавирусом. Маски обязательно нужно носить, причем не только в помещениях или транспорте, но и на улице. Ограничено сообщение между 20 областями, а в трех регионах закрыто вообще все, кроме магазинов с продуктами первой необходимости.

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