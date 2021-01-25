Вильфанд пугает, а нам не страшно, несостоявшийся сабантуй, ностальгический картофель, дивная амальгама и как правильно величать президента

Прогрессивные общественники (тоже претендующие на роль синоптиков) предсказывают великие потрясения от арестования А. А. Навального Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Славный синоптик, научный руководитель Гидрометцентра России Р. М. Вильфанд решил успокоить россиян, призвав их спокойно относиться к Господней непогоде: "Нормальной погоды, средних значений становится меньше. Их повторяемость уменьшается. К этому надо привыкнуть: увеличение экстремальных событий, вариабельность погоды, либо летом очень жарко и засушливо, либо очень холодно и дождливо".

До лета еще надо дожить, и вряд ли в январе россияне сильно волнуются за июльские жары. Тем более, что стоицизм в природе русского человека –

"Да не робей за отчизну прекрасную,

Вынес достаточно русский народ.

Вынес и эту погоду ужасную,

Вынесет все, что Господь ни пошлет".

Тем более, что ничего особо сверхъестественного не происходит. Вопреки обороту "старожилы не припомнят" граждане пожилого возраста припоминают такие подарки небесной канцелярии, которые и не снились нашим мудрецам. Разве что Р. М. Вильфанд разумел показания не ртутного, а политического барометра. Установив, что прибор показывает ненастье, синоптик призвал граждан трезвиться и бодрствовать.

Это, конечно, всегда полезно. Особенно сейчас, когда прогрессивные общественники (тоже претендующие на роль синоптиков) предсказывают великие потрясения от арестования А. А. Навального:

"Свой суд беспощадный над Вами

Враги-палачи уж давно изрекли,

И шли Вы, гремя кандалами.

А деспот пирует в роскошном дворце,

Тревогу вином заливая,

Но грозные буквы давно на стене

Чертит уж рука роковая".

Тем более, что для успеха предприятия общественники придумали смелый ход: посредством социальной сети Тик-Ток, специализирующейся на подростковой аудитории, призвать отроков и отроковиц вступиться за их лучшего друга Алексея Анатольевича. Предполагалось, что сатрапы, увидев невинных чад, устыдятся и революция, о необходимости которой так долго говорили отставной козы барабанщики, свершится.

Нельзя сказать, чтобы вовсе обошлось без малолеток, но количество их оказалось недостаточным – а равно и решимость. Слухи грозные, ужасные не оправдались – тем более, что социальным сетям органы сделали суровое предупреждение, чтобы они не смели смущать малолеток, иначе с ними поступят нечестно.

Так мессианские чаяния, связанные с А. А. Навальным -- "Придет <дискобол>, и восстанет народ, великий, могучий, свободный" -- не вполне оправдались. Из революции получился традиционный пшик, а Е. Н. Лавлинский (Захар Прилепин), собиравшийся со своими гвардейцами обрушиться на крамольников, вместо того, чтобы "дать звезды Майдану", как он обещал накануне, увел своих молодцов с Пушкинской площади на Страстной бульвар, к памятнику поэту А. Т. Твардовскому. Там он устроил читку "Василия Теркина". Очевидно, читал подходящее к моменту:

"Сабантуй — одно лишь слово -

Сабантуй!.. Но сабантуй

Может в голову ударить,

Или попросту, в башку".

Самыми же пострадавшими за дело революции оказались сотрудники навального штаба Соболь и Лось, которых загодя свели в кутузку. Членам общества покровительства животным следует обратить внимание на безжалостность сатрапов, который не щадят даже лесную живность.

Однако, следует заметить, что власть применила не одну только таску, но и ласку. Картофельный союз (есть и такой картель в нашем отечестве) при благосклонном отношении начальства предложил торговым сетям пустить в продажу картошку "эконом класса". Сейчас торговые сети предъявляют строгие требования по калибровке корнеплодов, если же ввести принцип "вали кулем, потом разберем", то продаваемый таким образом картофель выйдет гораздо дешевле, что поможет стабилизировать цены.

Заодно будет удовлетворена ностальгия граждан по СССР. В советских магазинах в 3-килограммовых пакетах продавался именно что некалиброванный картофель, причем такого качества, что позволяло понять, почему староверы называли корнеплод "чертовым яблоком". Так что на упаковках следует сделать надпись "Back in USSR" – публика будет наперебой приобретать ностальгический фрукт.

Оружейники же в тяге к прошлому пошли далее картофелеводов. Тульский оружейный завод 19 января вновь присвоил себе звание "Императорский". Так что отныне он -- Императорский ордена Ленина ордена Трудового Красного знамени Тульский оружейный завод. Это отчасти в духе реформы государственных инсигний, предпринятой в 2000 г. Там тоже была амальгама из двуглавого орла и михалковского гимна v3.0, в котором сильно угадывалась v1.0 про то, как нас вырастил Сталин — на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил.

Тогдашний советник Кремля, знатный политтехнолог Г. О. Павловский горячо и даже неистово проталкивал дивную амальгаму. Сейчас бывший советник будирует и фрондирует, произнося поганые речи Мирабо. Но, возможно, известия из Тулы напомнят ему прекрасные дни двадцатилетней давности и принесут мир в его мятежную душу.

Что до других оппозиционеров, то для них мощным средством целительной психотерапии послужила инаугурация Д. Байдена – хоть что-то в этом падшем мире оказалось светлое и чистое. Сатирик В. А. Шендерович оставил ювеналов острый бич и предался светлой лирике: "В стране, где национальный гимн во время инаугурации исполняют с джазовыми прихватами, все должно быть неплохо".

Вот и верный способ обустроить Прекрасную Россию Будущего – пускай на инаугурации грядущего либерального мессии для исполнения михалковского гимна пригласят хор цыган. Впрочем, клезмер-бэнд тоже сойдет.