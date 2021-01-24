Что России ждать от Байдена: новые санкции или перезагрузка отношений

Новый президент США готов к диалогу с Москвой, но, похоже, собирается повесить на нее всех собак Фото: REUTERS

США готовы продлить договор СНВ-3. Это один из первых шагов администрации Джо Байдена. Документ был подписан 10 лет назад на волне «перезагрузки» отношений между странами. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и тяжелых бомбардировщиков.

Впрочем, без подсказки из Москвы не обошлось. Ровно в момент инаугурации Джо Байдена наш МИД заявил, что неплохо бы продлить соглашение СНВ-3 на 5 лет. И через пару дней о согласии Вашингтона заявила новый-старый пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Администрация Трампа, вроде бы, тоже не отказывалась продлевать действие соглашения, но вела себя довольно странно. То пыталась притянуть к СНВ-3 Китай, то предлагала Москве взять на себя дополнительные обязательства, то заявляла, что вместо 5 лет, документ должен действовать еще только год. На таком фоне сговорчивые демократы выглядят чуть ли не лучшими друзьями России. Правда, и тут не обошлось без странного мальчишества: вместо того, чтобы согласиться на предложение Москвы, Вашингтон вносит свое предложение о продлении СНВ-2 – точно такое же.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует решение заокеанских коллег.

Но на самом деле на этом хорошие новости заканчиваются. Новый директор Национальной разведки Эврил Хейнс (первая женщина на этом посту) после назначения вышла от Байдена с целым ворохом заданий – и все для российских агентов ведомства. Хейнс должна в кратчайшие сроки представить доклады по всем «грехам» Москвы: тут и якобы отравление Навального химоружием, и награды за головы американских солдат в Афганистане, и страшные «русские хакеры», атаковавшие сайты федеральных ведомств, и даже вмешательство России в президентские выборы 2020 года. В общем, полный набор тем с передовиц заокеанских таблоидов.

Такие документы, понятное дело, просто так не готовят. Это не развлекательное чтение на ночь для президента. Вероятно, речь пойдет о новых санкциях против нашей страны. Насколько жесткими они будут, зависит от того, что «нарисуют» в отчете для хозяина Белого дома разведчики.

- Джо Байден уже с первых дней на посту президента планирует наказать Россию. Это делает его уникальным лидером США. Ведь все его последние предшественники так или иначе пытались перевернуть новую страницу в отношениях с Кремлем, - отмечает газета The Washington Post.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто вы, мистер президент: История взлетов и падений Джо Байдена

46-й американский лидер стал самым возрастным главой государства в истории страны (подробности).