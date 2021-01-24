Где не стоит планировать отпуск россиянам: в Европу и во Вьетнам поедем не скоро

Европейские каникулы пока остаются в мечтах. В Старом Свете вводят новые ограничения на путешествия даже внутри ЕС, а уж об открытии границ для туристов из не входящих в Евросоюз стран пока и речи нет. Фото: REUTERS

Единодушия на мировом туристическом рынке нет. Одни курорты открываются и ждут гостей – а другие страны в то же самое время остаются наглухо закрытыми для путешественников. И во втором списке, увы, много мест, где до пандемии любили отдыхать российские отпускники.

СТРАНЫ ЕВРОПЫ

Италия с ее прекрасными городами, музеями и гастрономией, солнечные пляжи Испании, в том числе на Канарах, Майорке и Ибице, французский Лазурный берег, Прага, Таллин и Рига... Европейские каникулы пока остаются в мечтах. В Старом Свете вводят новые ограничения на путешествия даже внутри ЕС, а уж об открытии границ для туристов из не входящих в Евросоюз стран пока и речи нет.

Франция с 24 января требует обязательные ПЦР-тесты для всех пересекающих границу иностранцев, в том числе для граждан других стран ЕС.

В Бельгии с 27 января вообще табу на “необязательные” зарубежные поездки. “Путешествия отпускного или туристического характера запрещены. Это относится к поездкам из нашей страны и к поездкам в нашу страну. Запрет будет действовать до 1 марта”, - объявил о жестких мерах премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

При этом Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, входящей в Евросоюз и Шенгенское соглашение. “Аэрофлот” начнет летать из Москвы в Хельсинки с 28 января. Но к новости стоит отнестись без иллюзий. Финляндия российских туристов не пускает, туристических виз не выдает. Как минимум до 9 февраля 2021 года. “На данный момент мы не можем дать ответ на вопрос о том, когда возобновится обычное туристическое движение через границу”, - признают в посольстве Финляндии в РФ.

Греция - единственная страна ЕС, куда россияне могут въехать по туристической визе. Фото: REUTERS

Вновь открытыми прямыми рейсами смогут воспользоваться лишь некоторые граждане РФ. Разрешен въезд по серьезным семейным обстоятельствам: рождение ребенка, свадьба , серьезная болезнь близкого человека либо похороны, а также визит к несовершеннолетнему ребенку, живущему в Финляндии. Также пустят в Суоми обладателей ВНЖ, россиян с дипломатическими и служебными паспортами (если они путешествуют по работе), в особых случаях – бизнесменов, спортсменов и деятелей культуры.

В европейских строгостях есть исключения. Греция - единственная страна ЕС, куда россияне могут въехать по туристической визе. Правда, с ограничениями, не более 500 человек в неделю. Для въезда необходим ПЦР-тест, а в Греции придется пройти 7-дневный карантин.

С 1 марта границы для наших туристов откроет Кипр. Как обещают, без карантина, только с ПЦР-тестом.

ВЬЕТНАМ

Вьетнам – одна из стран, с которыми Россия с 27 января официально возобновляет авиасообщение. Но пока ни одна из авиакомпаний не объявила о начале полетов. Что не удивительно: туристов во Вьетнаме не ждут. Мало того, до 16 февраля Вьетнам вообще не принимает международных коммерческих рейсов (исключение – лишь для репатриационных и других особых бортов). Потом власти Вьетнам планируют “изучить возможность” отрытия воздушных границ. Но как долго будут изучать и каким будет решение – неизвестно. Недавно во Вьетнаме прошел национальный туристический форум, и никаких сроков возвращения гостей из-за рубежа названо не было, делится проблемами коллег Ассоциация туроператоров России.

Вьетнам – одна из стран, с которыми Россия с 27 января официально возобновляет авиасообщение. Но пока ни одна из авиакомпаний не объявила о начале полетов. Что не удивительно: туристов во Вьетнаме не ждут. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На данный момент Вьетнам разрешает гражданам РФ (как и все остальным иностранцам) въезд по рабочей визе. Граница открыта для инвесторов, дипломатов, экспертов, высококвалифицированных рабочих. Пассажирам необходим ПЦР-тест с отрицательным результатом. А во Вьетнаме иностранцы проходят обязательный 14-дневный карантин или дважды сдают ПЦР-тест.

ИНДИЯ

Та же история, что и с Вьетнамом: Россия решила возобновить авиасообщение с Индией, но туристов пока не пустят ни в Дели, ни на пляжи Гоа. Иностранцам въезд в Индию закрыт, за редкими исключениями. Аннулированы даже ранее выданные визы. В ноябре 2020 года Индийская ассоциация туроператоров обращалась к своему правительству с просьбой назвать сроки возобновления выдачи туристических виз, но конкретных прогнозов на этот счет по-прежнему нет.

ИНДОНЕЗИЯ

В Индонезию, в том числе и на любимый российскими отпускниками остров Бали, въезд иностранцам запрещен как минимум до 8 февраля. Эту дату назвал на днях министр-координатор по экономическим вопросам, председатель комитета по реагированию на COVID-19 и восстановлению экономики Эйрлангг Хартарто.

Речь идет обо всех иностранцах, не только о туристах (исключения возможны лишь для дипломатов и еще некоторых категорий пассажиров). Запрет ввели с 1 января из-за нового штамма коронавируса. И если после 8 февраля границы Индонезии откроют, скорее всего, пускать сначала будут не отпускников, а обладателей бизнес-виз – именно с ними добирались на Бали россияне до Нового года.

КИТАЙ

Китай закрыт для иностранных туристов. А с ноября приостановлен въезд также для обладателей ВНЖ и для тех, кто едет по работе или для воссоединения семьи по выданным ранее визам. Посольство Китая в РФ рассматривает лишь заявления на визы для срочных поездок.

ЯПОНИЯ

Страна Восходящего солнца также отреагировала на новый штамм коронавируса закрытием границ для всех иностранцев с 28 декабря. Впрочем, российским туристам въезд в любом случае был закрыт – несмотря на возобновление авиасообщения между Россией и Японией с 1 ноября. Но все-таки были возможны деловые, учебные, культурные поездки. Сейчас и они на паузе на неопределенный срок. Самолеты японской авиакомпании JAL летают между Москвой и Токио раз в неделю, и почти все пассажиры – граждане Японии либо члены их семей. Глава московского представительства Японской национальной туристической организации Айри Мотокура надеется, что россияне смогут побывать в Токио, Киото и на Окинаве в этом году, но точные даты назвать невозможно.

Страна Восходящего солнца также отреагировала на новый штамм коронавируса закрытием границ для всех иностранцев с 28 декабря. Фото: REUTERS

АВСТРАЛИЯ

Страна на другом краю света, конечно, не то место, куда российские туристы летают как к себе на дачу. Очень далеко, очень дорого, а прямых рейсов не было и до пандемии. Но на всякий случай: скорее всего, Австралия не отроет границы для иностранных путешественников в 2021 году. Это не окончательное решение, но именно в таком ключе высказался главный санитарный врач Брендан Мерфи в эфире австралийского телеканала: “Я думаю, что на протяжении большей части этого года у нас сохранятся существенные пограничные ограничения”.

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Прямое авиасообщение с ними пока не возобновлено. Однако границы для граждан РФ уже открыты, карантинов, локдаунов и прочих жестких мер нет (подробности).