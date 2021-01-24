Американским дипломатам придется объясниться из-за подстрекательств протестов

Несанкционированные акции протеста в российских городах обернулись международным скандалом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несанкционированные акции протеста в российских городах обернулись международным скандалом. В пятницу американское посольство на своем сайте не просто рассказало о готовящихся несогласованных акциях. Формально все чинно-благородно: старайтесь, дорогие сограждане-американцы, избегать участия в несанкционированных акциях. Правда, в этом же сообщении дипломаты указали, в каких именно городах России пройдут акции, на которые не стоит ходить, во сколько они начнутся, и каким маршрутом двинутся.

Наш МИД быстро раскусил этот нехитрый эзопов язык и возмутился таким вмешательством во внутренние дела России:

- Посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует пренебрежение дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах. Властям США стоит заняться собственными проблемами.

Американцы даже заявили о готовящемся «походе на Кремль». Куда, по их разумению, должна была двинуться толпа с Пушкинской площади.

- Вот это вообще выходит за какие-либо рамки. Что это такое? Это мотивация, это призыв, это инструкция, это науськивание? – возмутилась официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Теперь заокеанских дипломатов ждет «теплый» прием в высотке на Смоленской. Они официально вызваны в МИД для объяснений.

Напомним, в субботу 23 января во многих городах России прошли несанкционированные акции протеста, организованные сторонниками Алексея Навального. Организаторы акций как могли нагнетали напряжение, «вербуя» в свои ряды несовершеннолетних. Сами митинги и шествия прошли относительно мирно и спокойно. Несмотря на то, что есть задержанные и пострадавшие, как со стороны правоохранительных органов, так и протестующих, серьезных провокаций удалось не допустить.

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