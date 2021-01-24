"Теперь твоя обитель - холодная земля": молодая жена каждый день ходит на могилу Бориса Грачевского

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

С момента смерти Бориса Грачевского прошло семь дней. Молодая жена режиссера "Ералаша" признается, что ее жизнь навсегда остановилась. Екатерина Белоцерковская каждый день ходит на могилу мужа и льет слезы. Справиться с горем 36-летняя вдова не может.

Молодая вдова Бориса Грачевского трогательно обратилась к покойному режиссеру на седьмой день после его похорон. Екатерина Белоцерковская разместила в блоге душераздирающую запись в память о муже: "Семь дней с твоих похорон. А я так и не могу в это поверить. Ты все равно со мной и во мне. Теперь твоя обитель - холодная земля. Каждый раз приезжая к тебе, у меня останавливается жизнь. Она остановилась 14 января. Я люблю тебя".

Следом актриса показала кадры подросшего сына Филиппа - младшего наследника Грачевского. Она заявила, что жива лишь благодаря ребенку. Мальчик родился в апреле 2020 года. Вдова поблагодарила покойного режиссера за такого замечательного малыша. "Спасибо тебе за это чудо. Если бы не было его, я не знаю, чтобы со мной было", - убивается Белоцерковская.

Она постоянно публикует в блоге фото утонувшей в цветах и припорошенной снегом могилы любимого. Женщина каждый день ходит на Троекуровское кладбище, где артист нашел свой последний приют.

Как рассказали друзья семьи, сейчас третья жена Бориса Юрьевича находится в пограничном состоянии, практически перестав общаться с окружающими. Для Екатерины смерть 71-летнего мужа стала настоящим ударом. Она и представить не могла, что супруг не сможет справиться с болезнью. В начале декабря он заразился коронавирусом, занимался самолечением, а потом, когда его состояние резко ухудшилось, звезду госпитализировали в реанимацию, подключили в ИВЛ, дважды вводили в состояние медикаментозной комы, но спасти не смогли.

"Это был прекрасный брак, от которого появился замечательный мальчишечка. Для нее потеря Бори - это катастрофа, я даже не могу сказать какая. По-моему, она сейчас в таком психологическом состоянии, как бы пограничном. Она не идет ни на какие контакты. Нужно время", - рассказала режиссер Наталья Бондарчук, дружившая с Грачевским более 30 лет.

Покойный, по ее словам, был "абсолютным бессребреником" и денег в семье едва хватало "на удержание штанов". В связи с этим сегодня положение Белоцерковской стало еще тяжелее. "Он ничего не оставил на потом. Вот у Кати средств сейчас просто нет. Да, ей предлагают некоторые дивиденды, чтобы она выступила по телевидению, но она просто не может. Возможно, потом она расскажет о своей любви к Боре и о любви Бори к ней", - цитирует Наталью WomanHit.ru.

Напомним, Бориса Грачевского похоронили 17 января 2021 года на актерской аллее Троекуровского кладбища. Раввин читал поминальную молитву "Кадиш", Борис Юрьевич не скрывал своих иудейских корней. Гражданская панихида прошла в столичном Доме кино. Когда на экране показали фото усопшего с крохой сыном Филиппом, присутствующие рыдали в голос. Поминали Грачевского в ресторане Центрального дома литераторов, пишет "Экспресс газета". Владимир Долинский, который до этого провел панихиду, произнес несколько теплых слов и на поминках. В том числе обратился к вдове: "Катюша, я умоляю тебя - держись! Выдержи все и дальше иди по тому пути. И пусть Боря всегда будет тебе помогать. Будет трудно - улыбнись, спроси у него совета, поговори с ним. Может, это кажется сумасшествием, но мы иногда говорим с теми, кого с нами уже нет". Белоцерковская в ответ не переставала плакать, то и дело поднося носовой платок к мокрым от слез глазам. Ее, как могли, утешали все коллеги Бориса Юрьевича, уверяя, что она всегда может рассчитывать на их помощь.