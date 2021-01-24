Госдеп США написал заголовку о «жестокости российского режима» еще до протестов - и, мягко говоря, ошибся

23 января в Москве и крупных городах России прошли несанкционированные протестные митинги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похоже, уже в понедельник кому-то из руководящих сотрудников посольства США в Москве придется явиться в российский МИД. Их собираются вызвать туда для объяснений по поводу странных постов, размещенных накануне на официальном сайте американского диппредставительства.

Перед проведением в субботу, 23 января, несогласованных уличных акций под брендом «Не троньте Навального!» посольство опубликовало подробные «маршруты протестных демонстраций» в разных городах России. Причем в Москве, согласно этим публикациям, митингующие якобы планировали выступить в «поход на Кремль».

- Что это было: установка или инструкция? Ведь о таких планах даже организаторы акций не заявляли, - изумилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - Можно представить, что началось, если посольство России в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов.

Американское посольство опубликовало маршруты митинга. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американское посольство утверждало, что информация на сайте предназначена для американских граждан - это, мол, лишь забота об их безопасности. Ага, даже Улан-Уде вспомнили, где, очевидно, проживает многочисленная диаспора выходцев из США. Если бы Вашингтон так пекся о комфорте собственных граждан, то не стал бы недавно в одностороннем порядке закрывать свои последние остававшиеся в России генконсульства - во Владивостоке и Екатеринбурге.

Американцы явно надеялись, что полиция наваляет сторонникам Навального «по первое число», жестко разгонит стихийных протестантов - так, как это в подобных случаях принято в США. Однако ни водометов, ни резиновых пуль, ни даже слезоточивого газа против молодых «борцунов» никто не применял. Да, чересчур ретивых задерживали, но большинство были быстро отпущены даже без составления протоколов. Хотя, как ни крути, закон они нарушили, и формально повод наказать их имелся. Что ж, власти проявили снисхождение, сделали скидку на юношеский максимализм.

Жестких задержаний не было Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот госдепартамент США облажался, другого слова-то и не подберешь. Там, видно, заранее заготовили текст с осуждением «жестокости российского режима» и поторопились выставить его на своем официальном сайте. Чего там только нет: и про «подавление мирных собраний и свободы выражения мнений» и про «репрессии против гражданского общества, независимых СМИ и политической оппозиции». И весь этот перечень гневных обличений венчает вот такая «вишенка на торте»: «Соединенные Штаты будут стоять плечом к плечу со своими союзниками и партнерами в защите прав человека - и в России, и везде, где они оказываются под угрозой». А ведь всего несколько дней назад весь мир, включая американских друзей и партнеров, в оторопи наблюдал напрочь вычищенный от людей центр Вашингтона, перегороженный блокпостами с бронетехникой, баррикадами из мешков с песком и тяжелых грузовиков, за которыми укрывались тысячи и тысячи свезенных в столицу национальных гвардейцев. Да, мы видели, как толпа идет в здание конгресса. И как полиция стреляет в безоружных людей и убивает их. Видели, что даже собственному законному президенту американские соцсети и прочие СМИ полностью перекрыли кислород. Какое уж там «свободное выражение мнений»!

Нет, все-таки надо было нашему МИД «решительно осудить» все эти безобразия. Зря тушуемся!

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