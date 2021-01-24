Чиновники провели расследование, чтобы посадить на карантин 400 человек, контактировавших с ковидным больным

Из-за одной безответственной гражданки на карантине будут сидеть 400 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что происходит, если одна дама перед новогодними праздниками приезжает из Великобритании в Финляндию и, вместо двухнедельной самоизоляции, сразу отправляется отмечать и встречаться с друзьями?

Ответ есть у финских вирусологов, которые недавно проделали огромную исследовательскую работу, отследив цепочку из 30 заражений мутировавшим британским штаммом. Всего же, по словам главврача финского Ведомства здравоохранения и соцобеспечения Танели Пуумалайнена, своим безответственным поведением одна молодая женщина отправила на карантин 400 человек, контактировавших с зараженными ей друзьями.

Финские законы не позволяют принуждать приезжих из-за рубежа сдавать анализы и самоизолироваться. Властям остается лишь настоятельно рекомендовать. Сегодня всем прибывшим советуют пройти бесплатный тест ПЦР прямо в аэро- или морском порту, далее уйти на добровольный карантин минимум на 10 дней, или через трое суток сдать повторный — тоже бесплатный — тест. Если оба результата отрицательные, то врачи разрешают вернуться к нормальной жизни быстрее, но с соблюдением всех санитарных норм.

Согласно статистике Центра профилактики и контроля заболеваний ЕС, сейчас Финляндия — наиболее благополучная в плане КОВИД-19 страна Евросоюза. Число заболевших на 100 тысяч жителей за последние две недели — 62 человека, что в семь с лишним раз ниже среднеевропейского уровня. Но финны не расслабляются: у них перед глазами печальный опыт Ирландии, которая еще в декабре была самым безопасным местом в Европе, но из-за завоза нового британского штамма в январе вышла в континентальные лидеры (1444 новых заражений на 100 тысяч жителей). Не исключено, что в ближайшие дни финские власти вновь закроют границы республики для всех, разрешив лишь критически важные рабочие поездки.

Всего с начала коронавирусной эпидемии в Финляндии лабораторно подтверждено заражение 41195 человек (только со вчера на сегодня — 350 новых случаев). Заболевание стало причиной смерти 638 жителей страны.