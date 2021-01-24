Промоутер - о возможном возвращении Хабиба в UFC: «Порье и Конор со своей задачей не справились»

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дастин Порье испортил возвращение Конора Макгрегора в октагон, нокаутировав его во втором раунде главного поединка шоу UFC 257 в Абу-Даби. Поединок Порье и Макгрегора был реваншем за поражение американца в 2014-м году, тогда ирландец оказался сильнее. Ещё одной, если не главной, подоплёкой боя стал шанс на возвращение Хабиба Нурмагомедова в профессиональный спорт. После встречи с Хабибом, глава UFC Дана Уайт объявил условия возвращения российского чемпиона. Для этого Порье и Конор должны были удивить Хабиба и дать ему новую мотивацию для очередного боя.

«Комсомолка» узнала мнение российского промоутера Владимира Хрюнова о победе Порье над Макгрегором и узнала каковы шансы на возвращение Хабиба в октагон. По мнению Хрюнова, Порье и Конор почти лишили поклонников смешанных единоборств шансов вновь увидеть Нурмагомедова в строю.

— У Порье существовал очень чёткий план на бой. Он продемонстрировал в октагоне очень высокую дисциплину и показал, что отлично подготовился к Макгрегору. Порье добротный, крепкий боец, но это среднего уровня чемпион. Главной задачей победителя этого боя была попытка удивить Хабиба и показать ему, что для него ещё есть не перевёрнутые страницы в UFC. Такая мотивация накладывала свой отпечаток на бойцов. Они часто говорили о возвращении Хабиба и его фигуре. И вот Порье одерживает убедительную победу. Он просто сломал Конора, но убедил ли Нурмагомедова вернуться? На мой взгляд, Порье своей прагматичностью убил все эмоции в бою, которые были нужны, чтоб Хабиба удивить. Эмоций не было, осталась только дисциплина, — рассказал Владимир Хрюнов «Комсомольской правде».

Отходя от Хабиба, стоит отметить, что многие ждали этого боя из-за возвращения Конора в октагон. Но когда-то лучший боец UFC, лицо компании, не оказал должного сопротивления и дал американцу возможность одержать победу. Хрюнов считает, что об уходе Конора из большого спорта после этого боя стоит говорить уже всерьёз.

— Мы все привыкли, что Конор — это треш-ток, это актёрская игра на публику и много слов. Это часть его сумасшедшей харизмы, которой так сегодня ему не хватило. В октагоне была тень Макгрегора. Он уже уходил из UFC, но по сути, это была лишь пауза. После такого неубедительного боя против Порье, я думаю, о конце его карьеры стоит говорить серьёзно. На то есть свои причины: явная потеря реакции и рефлексов, просела физическая подготовка и отсутствовали быстрые удары на опережение. Конор знал, что ему нужно делать, но уже не мог. Обычно после такого заканчивают карьеру, — заявил промоутер.

И всё же главный вопрос пока остаётся открытый: вернётся ли Хабиб в октагон и сумеет ли довести серию своих побед до красивой цифры 30-0? Владимир Хрюнов считает, что Хабибу просто нечего делать в UFC.

— По условию Хабиба Порье и Конор должны были его удивить. Это означает лишь то, что Хабибу нужен был не просто его тридцатый бой, а настоящее зрелище. То, что мы увидели на UFC 257, точно нельзя назвать мотивацией для Хабиба. Порье и Конор со своей задачей не справились, — подвёл итог Хрюнов.

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