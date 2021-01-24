«Тайком от Агаты»: Мирослава Карпович снова провела выходные с детьми Павла Прилучного

Актриса Мирослава Карпович Фото: Борис КУДРЯВОВ

Давно уже не секрет, что Мирослава Карпович, актриса известная по сериалу «Папины дочки» стала той самой разлучницей, разрушившей брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Ещё минувшим летом без разрешения Агаты любовница Павла фотографировалась с детьми артиста в Крыму и потом эти снимки каким-то «чудесным» образом оказались в прессе.

Правда в последнее время друзья Прилучного отмечали, что Павел охладел к любовнице, хотя и живет с ней вместе в подмосковном съёмном доме. Видимо, его устраивает, что Мирослава закрывает глаза на его измены (то и дело артиста видят с другими дамами -Ред.). А Карпович, судя по всему, нравится быть спутницей известного актёра, поскольку в кино мы давно ее не видели. По словам подруг актрисы, Мирослава позиционирует себя, как семейную даму.

- Правда они с Павлом часто ссорятся, вещи Мирославы уже не единожды оказывались на улице...Когда к Павлу приезжают погостить дети, Прилучный просит Карпович покинуть дом на это время. Ему нравится одному проводить время с сыном и дочкой, - говорили kp.ru источники в окружении парочки.

Однако в минувшие выходные Карпович снова фотографировалась с детьми Павла в одном из торговых центров.

Мирослава Карпович провела выходные с детьми Павла Прилучного Фото: СОЦСЕТИ

Дети стояли вместе со своим звездным отцом, который вёз большую тележку, наполненную игрушками. Видимо, таким образом, с помощью дорогих подарков Карпович пытается наладить контакт с детьми Павла и Агаты. Однако, по словам очевидцев, дети были грустными, новую подругу отца они не приняли.

Плюс ко всему их мама Агата Муцениеце вряд ли в курсе, что ее бывший муж взял на встречу с детьми свою любовницу.

- Агата, конечно же, негативно отреагировала бы на это, - поделился с kp.ru один из друзей «мажора».