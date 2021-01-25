Почему Навальному не стать новым Лениным, кто такой Даня Милохин и каким астрологи видят 2021 год

1 место. Ольга Бузова: Оказавшись перед Путиным, я бы спросила: «Как вы ко мне относитесь?»

Скандал на дне рождения поющей ведущей и её расставание с «мальдивским мужем» Давой закономерно привлек внимание к Ольге. Поэтому подкаст с её интервью вырвался на первое место по прослушиваниям с огромным отрывом от остальных (тоже хочу послушать)

2 место. Памяти Бориса Грачевского: последнее интервью основателя «Ералаша» Радио «Комсомольская правда»

14 января не стало создателя журнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Чтобы вспомнить талантливого режиссера и сценариста, давайте послушаем последнее интервью, которое он дал Радио «Комсомольская правда». Несмотря (а может и благодаря) резким вопросам, Борис Юрьевич остался очень доволен той беседой (слушать)

3 место. Астролог Тамара Глоба: Мы ещё три года будем носить маски и перчатки, а США ждёт очень тяжелое время

Известный астролог в эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» рассказала о том, что ждет Россию и мир в 2021 году (слушать)

4 место. Артём Шейнин: На «пропагандиста» не обижаюсь

После каникул на Первом канале программа «Время покажет» вышла без харизматичного ведущего Артёма Шейнина. Зрители запереживали, куда делся их любимчик. Видимо, поэтому в топ внезапно вырвалось наше прошлогоднее интервью с ним. Впрочем, актуальности оно не утратило, так как обсуждали глобальные вопросы - почему молодежь больше не смотрит телевизор и нужна ли пропаганда (слушать)

5 место. Мать Дани Милохина, сдавшая детей в детдом: «Я думала, что им там будет легче»

Рассказываем, кто такой Даня Милохин, ролики которого смотрят миллионы подростков, почему он оказался в детдоме вместе с братом, как смог добиться успеха и о чем жалеет его биологическая мать (слушать)

6 место. Российский автопром всё. На «АвтоВАЗе» откажутся от платформ Vesta, Granta и Niva

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, стоит ли горевать из-за перехода российского автогиганта на иностранную платформу, когда введут ковидные паспорта и закроется ли «Северный поток-2» из-за новых санкций США (слушать)

7 место. Георгий Бовт: Чем чаще, громче и резче будут звучать призывы освободить Навального, тем сложнее это будет сделать

Журналист и политолог Георгий Бовт прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда», какой срок может получить Навальный по суду (слушать)

8 место. Стоит ли верить расследованиям Алексея Навального

Фильмы-разоблачения Навального обсуждают все. Правда, реальных уголовных дел почему-то не заводится, хотя неприкасаемых в стране нет - сидят и министры, и губернаторы. Эдвард Чесноков и Олег Кашин поспорили, почему так происходит и стоит ли верить разоблачениям блогера-оппозиционера (слушать)

9 место. Почему Навальному не стать новым Лениным

Историк Павел Пряников сравнивает прибытие из Германии в Россию Ленина и Навального: что было общего и в чем ситуация кардинально различается (слушать)

10 место. Николай Стариков: Кураторам Навального было важно, чтобы его арестовали, чтобы разыграть ситуацию по белорусскому сценарию

Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают, как безнаказанность Навального рождает огромную кучу проблем и как он стал инструментом внешней борьбы против России (слушать)