"Он давно родился": последний любовник Юлии Началовой рассказал о тайном сыне

Юлия Началова незадолго до смерти. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известие о тайном сыне Юлии Началовой, который якобы родился после смерти певицы, стало настоящей сенсацией. Отцом ребенка называют последнего любовника звезды судью Владислава Кудрю. Мол, исполнительница при жизни заморозила яйцеклетки, а после ее смерти Кудря воспользовался услугами суррогатной матери. Теперь у него есть сын от артистки. Светские хроникеры сбились с ног, чтобы выяснить правду. Ушлые репортеры даже позвонили Владиславу.

Последний любовник певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта 2019 года, впервые высказался о своем сыне. Светские хроникеры бросились к нижегородскому судье Вячеславу Кудре с поздравлениями. В ответ он заявил, что не женился после смерти Юлии. А также подтвердил факт рождения сына.

"Спасибо, только вы опоздали. Он у меня давно родился. Не знаю, кого вы можете поздравить со свадьбой с прошедшей, и какая была супруга. Я не знаю, что пишут СМИ, к сожалению, или к счастью. У меня очень много работы. Как зовут сына сказать не могу. Юли уже больше нет", - сдержанно сообщил мужчина в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Напомним, о ребенке Владислава Кудри стало известно после дня рождения дочери Юлии Началовой. Вере Алдониной исполнилось 14 лет, свой праздник она отметила в итальянском ресторане вместе с папой Евгением Алдониным, его новой женой, родителями Юлии и ее экс-возлюбленным. Владислав на празднике был с маленьким ребенком, которого именинница часто обнимала и целовала. Светские хроникеры заявили, что это брат девочки по маме. Кудря, к слову, помогал Началовой решить вопрос с квартирой, которую она приобрела еще в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым. Судья рассказывал, что они познакомились в общей компании. Юлия отмечала, что очень ценит возлюбленного за то, что он делает для нее.

Меж тем, друг Началовой заверил, что суррогатной матерью мальчика могла стать помощница артистки Анна Исаева, которую она при жизни называла "сестричкой". Сама представительница звезды отказалась комментировать слухи о рождении тайного сына звезды. Не верит в появление наследника артистки и ее близкий друг Александр Панайотов.