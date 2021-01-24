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Его интерес к человеку был искренним: звезды и политики вспоминают Ларри Кинга

Легендарный телеведущий скончался на 88 году жизни
Алена ГРИЦЕНКО
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Телеведущий Ларри Кинг умер 23 января 2021 года.

Телеведущий Ларри Кинг умер 23 января 2021 года.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политики, дипломаты, звезды Голливуда и шоу-бизнеса, спортсмены и телеведущие – все они публикуют в соцсетях соболезнования в связи со смертью телеведущего Ларри Кинга. Они также делятся своими воспоминаниями о нем, говоря, что Кинг всегда давал им возможность выговориться, рассказать откровенно о своей жизни.

Бывший президент США Билл Клинтон дал Ларри Кингу более 20 интервью. «Кинг обладал прекрасным чувством юмора, его интерес к человеку был искренним», - рассказал 42-ой американский глава Белого дома в Твиттере.

Из Твиттера Била Клинтона

Из Твиттера Била Клинтона

Фото: Twitter.com

Певица и актриса Бетт Мидлер написала, что Ларри Кинг был «отличным интервьюером и отличным слушателем». «Он всегда заставлял меня чувствовать, что я - единственный человек в студии», - добавила Мидлер.

Из Твиттера Бетт Мидлер

Из Твиттера Бетт Мидлер

Фото: twitter.com

Телеведущая Кристиан Аманпур назвала своего коллегу «гигантом телерадиовещания». «Его имя является синонимом телеканала CNN», - написала Аманпур на своей странице в соцсетях.

Певица и актриса Барбра Стрейзанд назвала Кинга «единственным в своем роде» и опубликовала фотографию, на которой он в ярко-красной рубашке обнимает актрису.

Из Твиттера Барбры Стрейзанд

Из Твиттера Барбры Стрейзанд

Фото: Twitter.com

Телеведущая Опра Уинфри отдала Кингу дань уважения, написав, что ей всегда было приятно посидеть за одним столом с ним.

Из Твиттера Опры Уинфри

Из Твиттера Опры Уинфри

Фото: Twitter.com

Рэпер и актер 50 Cent опубликовал на своей странице фотографию и подписал ее: «Это легенда!».

Посольство России в США на своей официальной странице в Facebook тоже выразило соболезнования в связи со смертью Кинга. «Он был единственным в своем роде, профессионалом, легендой», - написали российские дипломаты.

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