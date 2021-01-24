Его интерес к человеку был искренним: звезды и политики вспоминают Ларри Кинга

Телеведущий Ларри Кинг умер 23 января 2021 года.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Политики, дипломаты, звезды Голливуда и шоу-бизнеса, спортсмены и телеведущие – все они публикуют в соцсетях соболезнования в связи со смертью телеведущего Ларри Кинга. Они также делятся своими воспоминаниями о нем, говоря, что Кинг всегда давал им возможность выговориться, рассказать откровенно о своей жизни.
Бывший президент США Билл Клинтон дал Ларри Кингу более 20 интервью. «Кинг обладал прекрасным чувством юмора, его интерес к человеку был искренним», - рассказал 42-ой американский глава Белого дома в Твиттере.
Из Твиттера Била Клинтона
Фото: Twitter.com
Певица и актриса Бетт Мидлер написала, что Ларри Кинг был «отличным интервьюером и отличным слушателем». «Он всегда заставлял меня чувствовать, что я - единственный человек в студии», - добавила Мидлер.
Из Твиттера Бетт Мидлер
Фото: twitter.com
Телеведущая Кристиан Аманпур назвала своего коллегу «гигантом телерадиовещания». «Его имя является синонимом телеканала CNN», - написала Аманпур на своей странице в соцсетях.
Певица и актриса Барбра Стрейзанд назвала Кинга «единственным в своем роде» и опубликовала фотографию, на которой он в ярко-красной рубашке обнимает актрису.
Из Твиттера Барбры Стрейзанд
Фото: Twitter.com
Телеведущая Опра Уинфри отдала Кингу дань уважения, написав, что ей всегда было приятно посидеть за одним столом с ним.
Из Твиттера Опры Уинфри
Фото: Twitter.com
Рэпер и актер 50 Cent опубликовал на своей странице фотографию и подписал ее: «Это легенда!».
Посольство России в США на своей официальной странице в Facebook тоже выразило соболезнования в связи со смертью Кинга. «Он был единственным в своем роде, профессионалом, легендой», - написали российские дипломаты.