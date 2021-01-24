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Похудевший на 112 кило Максим Фадеев намерен подать в суд на разоблачившего его диетолога. Он выдвинул ультиматум

Доктор медицинских наук Алексей Ковальков предположил, что без помощи команды специалистов композитор бы не справился
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
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Максим Фадеев заявил, что безо всяких специальных диет и таблеток сбросил 100 килограммов лишнего веса.

Максим Фадеев заявил, что безо всяких специальных диет и таблеток сбросил 100 килограммов лишнего веса.

Фото: СОЦСЕТИ

Не прошло и полгода (хотя нет, прошло!), как продюсер и композитор Максим Фадеев, коротающий дни на сказочном Бали решил ответить Алексею Ковалькову — врачу, специализирующемуся на диетологии

В июле прошлого года звездный диетолог предположил, что фантастическое похудение Максима на 100 килограммов не могло пройти без комплексного и продуманного плана. И наблюдения врачей. Подобные эксперименты дома могут закончиться очень грустно для каждого желающего — тромбоз, выпадение волос, опускание почек. А еще, сказал врач, после такого преображения на теле композитора должно было остаться несколько десятков килограммов лишней кожу. Удалить которую можно только хирургическим путем (абдоминопластика). Кроме того, Ковальков заподозрил композитора в удалении части желудка.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук - Алексей Ковальков.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук - Алексей Ковальков.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фадеев долго молчал. И обещал подписчикам выложить секретную диету. Акцентировав внимание на том, что врачи тут ни при чем. Дескать, ему удалось скинуть 112 килограммов за полтора года «по своему ощущению и интуиции и на основании накопленных знаний о медицине», выпивая 700 граммов теплой воды ежедневно.

А теперь Максим Александрович пригрозил диетологу судом за клевету (ст. 128.1 УК РФ), назвав слова Алексея Ковалькова тотальной ложью. Продюсер смонтировал разоблачающий ролик-реакцию, в котором 12 минут подробно комментировал выступление диетолога, улыбаясь и иногда даже откровенно смеясь над мыслями доктора.

- Ко мне на страницу ринулось странное количество людей, который начали заявлять, что я стал виной тому, что у них откажут почки, - удивился Фадеев. - Господи! Я никогда никаких диет не опубликовывал и не рекламировал. Все, что я сказал, это то, что человек, вставая утром, должен выпивать 700 граммов теплой воды с утра. Пока только это.

Композитор показал икроножную мышцу в напряженном состоянии

Композитор показал икроножную мышцу в напряженном состоянии

Фото: СОЦСЕТИ

Кроме того, композитор показал икроножную мышцу в напряженном состоянии (в ответ на то, что худеющий обязательно должен следить за мышечным тонусом, чего, по мнению доктора, на фото Фадеева не видно), снабдил ролик киноцитатами, видеомемами и фотожабами, где предстает в дистрофичном состоянии.

Худеющий обязательно должен следить за мышечным тонусом

Худеющий обязательно должен следить за мышечным тонусом

Фото: СОЦСЕТИ

- Нет у меня висящих кож, ни двадцать, ни тридцать сантиметров, - продолжил продюсер. - Не висит! Что ж делать?

В ролике также появляется Лолита, утверждающая, что никогда не была клиенткой доктора Ковалькова (в комментариях инстаграма диетолог упоминал липосакцию в отношении похудения певицы).

- Если говорить серьезно, то вы наговорили себе на приличный срок, - считает Максим Фадеев. - Потому что все, что вы сказали — абсолютная, тотальная ложь. Нигде у меня ничего не висит, ничего я не колол, операций не делал. Ни на каких диетах, которые существуют на этой планете, не сидел. Говорю это абсолютно уверенно. Не говорю о вас, доктор, как профессионале, потому что вы очень часто нарушаете врачебную этику. И прекрасно это знаете. Я жду от вас извинений — чем скорей, тем лучше. Сильно хочется их послушать. Если их не последует, вам придется доказать все свои слова в суде. Поэтому до встречи, дорогой доктор.

Намерения защищать интересы Максима Фадеева в суде выразил адвокат Сергей Жорин.

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