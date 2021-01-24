Сенсация: Медики вылечили парализованную мышь, у которой отнялись задние лапы

Ученые экспериментировали с мышами, у которых была парализована нижняя часть тела. Фото: Кадр видео

Эксперимент, который успешно провели немецкие медики из Рурского университета (Ruhr University Bochum in Germany), дает надежду миллионам парализованных, потерявших возможность ходить в результате травм позвоночника.

Немцы пока исцелили мышь. В прямом смысле поставили ее на ноги, которые были напрочь парализованы – бессильно волочились за зверьком. Но достижение это отнюдь не «мышиное» - экспериментаторы наконец-то добились того, чего ни у кого не получалось прежде. Они срастили поврежденные нервы спинного мозга так, что те снова стали проводить нервные импульсы.

Подвижность в конечности возвращалась постепенно, вернулась за 8 недель. Фото: nature.com

Регенерация удалась при помощи синтетического белка - гиперинтерлейкина-6 (hIL-6), искусственно созданного методами генной инженерии. Его доставляли в мозг мышей перепрограммированные вирусы. По сути белком, необходимым для восстановление нервных связей, зверьков заражали. После чего организм начинал производить и включать его в работу уже самостоятельно.

Парализованные мыши начинали ходить через 8 недель после инъекции вирусов, модифицированных hIL-6.

В ближайшее время исследователи, которыми руководил Дитмар Фишер (Dietmar Fischer), намерены выяснить, сработает ли методика для застарелых травм позвоночника. А потом они, конечно же, начнут экспериментировать с более крупными животными – в том числе и с приматами. Чтобы, в итоге, попробовать поставить на ноги парализованного человека.

Отрастающие нервные волокна. Фото: nature.com

Результаты своей работы немецкие медики изложили в журнале Nature Communications, на который ссылается британская газета The Daily Mail, коротко рассказавшая о революционных исследованиях.