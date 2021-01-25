Кто и зачем снова играет с нашими детьми в "синих китов" в группах смерти

Лера Филипенко. Несколько месяцев была куратором, и очень жестоким. После приняла решение сдаться полиции. Фото: Личный архив Леры Филипенко

Спецкор «КП» погрузилась во все это и узнала, какими страшными делами занимаются некоторые школьники вместо онлайн-уроков...

И как это можно остановить.

Кто и зачем опять устраивает эти игры? Почему подростки идут на то, чтобы ради забавы наносить себе порезы и ожоги? И можно ли совершенно здорового ребенка довести до суицида, отсылая нелепые задания онлайн?

«Так хочется убежать от всего в темный тихий лес...Всю ночь смотреть на звезды, слушать уханье совы, ведь совы никогда не спят...»

Для людей не в теме такой текст навеян печальной романтикой. Для детей и подростков, кто в поиске острых ощущений, говорит о многом. О том, что здесь можно вступить в игру, цена которой - жизнь. Да, печально знаменитые «синие киты» (опасные игры, где организаторы устраивали марафоны страшных заданий, а конечный пункт игры - самоубийство) опять приплыли, пусть и называются они теперь по-другому.

Осужденный за доведение несовершеннолетних до самоубийства с помощью соцсетей Филипп Будейкин (Филипп Лис) в зале суда. Фото 2017 года. Фото: Александр ГЛУЗ

КВЕСТ: НАЙТИ КУРАТОРА

О том, что в интернете существуют такие игры, вся страна узнала в 2016-м, когда в СМИ началась волна публикаций про «синих китов». Информация тут же разлетелась вирусом по всем семьям. В школах устраивались разъяснительные собрания, инструктировали, предостерегали, предупреждали. Был пойман и отправлен за решетку один из главных, как его представили, организаторов подобных игр - 21-летний Филипп Будейкин. И постепенно все затихло. Вроде...

- Минимизировать эти группы смерти удалось к концу 2018-го, когда кураторов «зачистили». А сейчас со всеми этими карантинами они снова на подъеме, - говорит ловец организаторов игр, руководитель «Молодежной службы безопасности» Леонид Армер. - Ушли из ВКонтакте, где подобный контент стали жестко блокировать, в засекреченные чаты в Телеграме. Думают, что там «все анонимно», хотя на самом деле нет. Находим и вычисляем кураторов и там.

Попыталась найти куратора (так называют организаторов игр смерти в интернете) и я. И, скажу вам, это оказался настоящий квест, закрученный по всем законам жанра.

ГРУППА ОСТАНОВКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сами чаты для общения на тему игр смерти отыскать несложно. Но никто первому встречному не расскажет, где именно сейчас идет игра и раздают опасные задания. Сначала надо втянуться в беседу, зарекомендовать себя «как настоящий суицидник, а не нытик и слабак». И потом, может быть, тебе поведают секрет о том, где сейчас идет игра. Вот типичный диалог:

«Хочу умереть. Не спрашивайте почему. Просто нужен человек, который поможет распрощаться с жизнью. Морально легче, когда ты не сам придумываешь себе задания, а тебе их кто-то дает. Типа помочь другу». - «У меня есть настоящий куратор, но я тебе его контакты не дам. Потому что ты только болтаешь, а до конца дойти слабо. Я знаю, что говорю, играла до 23-го уровня, потом психолог узнал, чуть в психушку не загремела».

Много в этих группах и псевдофилософских рассуждений, и шок-контента со страшными картинками.

«Это группа остановки биологических процессов жизнедеятельности. И мы не вправе судить друг друга. И тем более осуждать. Единственный судья над нами - Всевышний, если он не останавливает наши действия, значит, они верны».

Понять, что за умники все это пишут, невозможно. Все под вымышленными именами, на контакт идут неохотно.

- Кураторы ведут себя в таких чатах очень тихо. Они присматриваются к людям и выбирают себе игроков, - объясняет мне Леонид. - Тем они и опасны, что стараются не выдавать себя. Но сейчас, по нашим данным, нет опасных, серийных кураторов. Буквально в декабре 2020-го арестовали 15-летнюю девушку Настю с Украины. Она была очень активной и вела игру «А13 - Черный голубь». На момент ареста на ее канал в Телеграме было пописано больше 400 человек из стран постсоветского пространства, а игроков за несколько месяцев прошло не менее сотни, работала как комбайн. Но больше там все же было просто зевак.

Я лично болталась в этих чатах месяц, прежде чем мне удалось найти то, что я ищу, и получить первое задание.

Типичный чат игры смерти. (Материал из архивов «Молодежной службы безопасности».)

ТРИ ПОРЕЗА И ОКРОВАВЛЕННЫЙ ПАЛЕЦ

После километров переписок я попала на девушку-куратора. Она дала мне первое задание. Проверочное.

«Сделай порез на руке лезвием, все сними на видео и вышли мне вместе с домашним адресом. Плюс причину, почему ты вообще хочешь в игру. Если пойму, что это не фейк, переведу в чат, где 15 января начнется игра».

Отправила (нашла требуемые картинки в интернете). Получаю ответ: «Сойдет. Надеюсь, ты знаешь, на что пошла. Обратной дороги нет. Последний уровень - самоубийство». «Хорошо. Но расскажи про себя. Зачем тебе это надо?» - «Мне 15. У меня тоже ничего хорошего. Родители бухают. Я тоже буду играть. Какая разница, когда умереть, сейчас или в 50? Конец у всех один. Так что вот. Правила такие - 50 уровней, каждый день ровно в 4.20 утра будут приходить задания. На выполнение сутки… Пришли свой телефон, а то у меня мать иногда наорет и отберет мобильник. Если в Телегу зайти не смогу, отправлю задание по СМС».

В довесок куратор отправила мне музыку, подходящую для суицида. Музыка просто жуткая.

ДЕТИ ИГРАЮТ С ДЕТЬМИ

Всю эту переписку вместе со скринами я отправляю в разработку Леониду Армеру. Волонтеры возглавляемой им организации действуют примерно так же, как и я, вычисляя опасные игры.

- Мой куратор оказался ребенком. И явно с проблемами.

- Чаще всего так и бывает. Что игры смерти устраивают какие-то специально обученные люди из-за границы или ради наживы - это миф. Дети играют с детьми. Примерно в 80% случаев. Еще 20% - это студенты или психически нездоровые взрослые, включая педофилов, которые под видом заданий хотят получить интимные видео.

- И что теперь с этим ребенком будет?

- Решит следствие. Да, может быть и уголовка, потому что после шума в 2016-м Госдума экстренно приняла изменения в Уголовный кодекс. Появились подпункты у статьи 110 - «доведение до самоубийства группой лиц и организация суицидальных игр в интернете...» Но, скорее всего, до реального срока с твоей кураторшей не дойдет, будет постановка на учет и лечение. Вела игру она недолго, всего несколько дней, никто еще серьезно не пострадал.

Но Леонид привел несколько примеров реальных уголовных дел.

2017 год

Задержана 17-летняя куратор суицидальных игр. Вела игру сама, имитируя работу целой сети. Свой проект назвала «Красный треугольник». По задумке, финальный этап должен был пройти на заброшенном заводе, где куратор во время квеста должен был догнать и зарезать тех игроков, кто не решился на суицид. Итог: год условно плюс психиатрическая коррекция.

После длительной разработки сразу несколькими группами волонтеров задержан 28-летний куратор, известный в сети как «Саша глаз» или «Анубис кит». На его счету попытки и собственного суицида. Итог - 6 лет колонии.

1 год условно плюс психиатрическое наблюдение получил 11-классник, устроивший суицидальную игру в своей школе по мотивам печально знаменитого «Колумбайна».

Студент юрфака из Хакасии осужден на 2 года условно. Крайне активный молодой человек мечтал о славе Филиппа Будейкина, действовал в интернете под многими никнеймами, в том числе «Филипп Лис № 1, 2... 5».

Житель Украины осужден в России за организацию интернет-игры на 10 лет строгого режима. В результате его кураторства два игрока оказались в психиатрической больнице с тяжелыми расстройствами.

2018 год

Задержана психически нездоровая 31-летняя жительница Таганрога, известная как «Аманду Ху». Ее аккаунты разговаривали друг с другом и рекомендовали ее как куратора. Волонтерам удалось отследить ее жизнь в сети с 2010 года.

Задержана несовершеннолетняя из Тюмени. В игре, где она была куратором, двое планировали реальный суицид и были остановлены в последний момент. Но в ходе расследования выяснилось, что девушка и сама была игроком у другого куратора. Заведено два уголовных дела, в одном она обвиняемая, в другом - потерпевшая.

2020 год

В апреле задержана начинающий куратор - 12-летняя девочка. Вероятно, она одна из многих, кому стало скучно на самоизоляции. Обошлось постановкой на учет и направлением к психологу.

1 июня пресечена деятельность кураторши из Новгородской области. Задания должен был давать некий «Король», а она, «Принцесса», была передаточным звеном. Игрокам предлагалось найти себе напарника для суицида. Поставлена на учет, ребенком занимаются врачи.

- Так что кураторов пойманных и обезвреженных гораздо больше, чем осужденных на реальные сроки. Ответственность за подобные преступления предусмотрена с 16 лет. Организаторам же игр смерти часто 13 - 15 лет. Их помещают в спецшколы, отправляют на лечение, ставят на учет, что в принципе оправданно - такие дети часто оказываются с диагнозами. Но у нас эти уголовные статьи хотя бы есть. В других странах - а «синие киты» расползлись уже по всему постсоветскому пространству - закон еще не переписали. Ту же Настю (игра А13) с Украины долго не могли взять, так как ей всего 13 лет и было непонятно, как заводить дело.

- Но зачем детям это нужно? Как они становятся кураторами?

На этот вопрос мне ответил не Леонид, а Лера Филипенко. Девочка, устроившая смертельную игру, через которую прошли сотни человек.

Типичный (и самый невинный) тематический контент из групп смерти. Фото: Соцсети

«БЫЛО ПРИКОЛЬНО, ЧТО МЕНЯ ВСЕ СЛУШАЮТСЯ»

История Леры началась в 2017-м, когда семья на тот момент 8-классницы перебралась из Екатеринбурга в глухую уральскую деревню. Родители купили дом на материнский капитал, на квартиру в городе не хватало. Леру, странную девочку с розовыми волосами, в деревенской школе не приняли ни дети, ни учителя.

- Тогда я стала искать друзей в интернете, наткнулась на группы смерти. А после сама стала куратором. Я получала удовольствие от того, что люди меня слушались. Многие говорили, что не могут без меня жить, признавались даже в любви. Я говорила, например, напиши лезвием на животе «Кира, прости». И они это делали. Выжигания на теле. Все задания я придумывала сама. Сейчас я понимаю, что тогда проблемы в школе спровоцировали у меня начало психической болезни.

В какой-то момент я перестала контролировать себя и совершила попытку суицида. Но меня спасли. А когда увидела заплаканные глаза мамы, мне так стыдно стало... Я осознала, что сама довожу людей до такого, представила, как их мамам плохо… Леонид из «Молодежной службы безопасности» уговорил меня на явку с повинной...

Как выяснило следствие, несмотря на огромное количество участников игры Леры, слава богу, ни один не дошел до конца. По решению суда она полгода провела в спецшколе.

- Там мной никто не занимался. Ни психологов, ни врачей не было. Я и в этой школе совершила несколько попыток суицида. А когда вышла оттуда, первое время старалась начать жизнь заново, забыть все. Но потом снова жуткая депрессия с галлюцинациями. Тогда и выяснился мой диагноз. И начались годы лечения в больницах...

Сейчас Лере 18, и она понимает, что у нее за болезнь и как с этим жить. Она переехала в город, подальше от всего этого, готовится поступать в институт.

- Я решила поделиться своей историей, чтобы все знали - не только игроку нужна помощь, но и куратору. Из них все делают монстров, а это ведь тоже больные, депрессивные люди...

- Что бы ты сказала детям, которые играют в эти игры?

- Не начинайте даже! Это такое болото, оно затягивает, как любая азартная игра. Попросите помощи, даже не у родителей, они не всегда могут понять. Сейчас много волонтерских групп психологов, они помогут. Не надо искать «другие выходы». А родителям всем передам - просто любите своих детей.

ЕСЛИ РЕБЕНОК В ГРУППЕ, ЗНАЧИТ, У НЕГО УЖЕ ПРОБЛЕМЫ

Елизавета Ключикова - клинический психолог. Она днями и ночами сидит в подростковых группах смерти, отлавливает тех, кто уже на грани самого страшного, выявляет кураторов.

- В последний год действительно всплеск активности в этих чатах. Во-первых, дистанционка, и дети засели дома за компьютеры. Во-вторых, долго шла игра куратора с Украины Насти. Сейчас, когда Настю арестовали, остались ее последователи, идут круги по воде.

- И как эта Настя смогла втянуть в свой смертельный квест сотни подростков? Тем более выяснилось в итоге, что ей всего 13 лет!

- Просто у нее было ощущение безнаказанности. Поэтому игра была очень жестокой. До летальных исходов, к счастью, не дошло. Несколько реальных попыток суицида предотвратили наши волонтеры. Осталось очень много порезанных и травмированных детей.

- Что за дети играют в эти игры?

- Ключевая причина залезть в игру - тотальное одиночество и ощущение «я никому не нужен». Однозначно, если ребенок пришел в китовый чат, это сигнал о помощи. Он не чувствует тыла, поддержки близких людей. Многие из семей (даже внешне благополучных), где нарушены отношения. Много жертв школьной травли, которые не получают поддержки от взрослых: «Твои проблемы, сама виновата». Такого рода фразы могут стать фатальными... Плюс все такие дети жалуются, что нет друзей: «Не с кем общаться, все сидят в телефонах». Так что идут они в эти группы не из-за смерти, а в первую очередь за общением. Есть процент и тех, кто лезет в игру чисто из любопытства (в подростковом возрасте есть тяга ко всему жуткому).

- А можно здорового ребенка из хорошей семьи довести до такой игры?

- Довести до суицида на ровном месте ребенка, у которого все хорошо, нельзя. Те, кто наносит себе порезы, как правило, и до игры это делали. Но можно сильно напугать. «Куратор знает мой адрес, он придет, если я выйду из игры!» Им по кустам начинают мерещиться убийцы и маньяки, и, чтобы не быть убитыми, они продолжают играть. Дети не понимают, что куратор в другом городе и такой же ребенок. И выйти из чата можно в любой момент.

- Совет родителям от вас какой?

- Разговаривайте со своими детьми. Вникайте в их переживания. Знайте поименно их друзей, одноклассников. Так вы покажете свое небезразличие, у ребенка не будет ощущения, что он никому не нужен. Это самая главная вещь в его жизни.