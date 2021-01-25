Влад Маленко отмечает юбилей

Владислав Маленко Фото: Борис КУДРЯВОВ

25-го января отмечает свой 50-летний юбилей один из самых ярких поэтов своего поколения Влад Маленко, написавший знаковое для страны стихотворение 2020 года "Ржев". Ролик, посвящённый открытию мемориала Советскому Солдату, в котором стихотворение "Ржев" под музыку Эдуарда Артемьева читает Игорь Кириллов? набрал несколько миллионов просмотров и был показан на федеральных каналах.

Известен же Влад не только своими стихами и злободневными баснями, но и другими плодами своего разностороннего, отнюдь не только литературного таланта. Судите сами: Влад Маленко автор и ведущий известных телепрограмм, один из самых ярких актёров легендарного театра на Таганке, режиссёр известных спектаклей? идущих в столичных театрах, художественный руководитель всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова "Филатов Фест", московского театра поэтов и московского государственного музея Сергея Есенина.

Влад Маленко имеет множество наград, как в области культуры, так и в общественной деятельности, в том числе награждён медалью Министерства Обороны «За трудовую доблесть». Именно его голос звучит на красной площади при объявлении начала всенародного шествия "Бессмертный полк". Благодаря творческим усилиям и инициативе Влада Маленко в столице и за её пределами создаются выставки, спектакли, концерты, перфомансы, устраиваются фестивали и конкурсы. Желаем чтобы поэт, актёр и режиссёр ещё долго радовал нас новыми стихами, спектаклями и другими проектами в музее Сергея Есенина и театре поэтов, которыми он так успешно руководит.