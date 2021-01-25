Что это было: как политики и общественные деятели оценили протесты

Профессиональные режиссеры полагают, что постановка субботних протестов оказалась малоубедительной. Как говорили классики: «Не верю!» Фото: Иван МАКЕЕВ

В минувшую субботу по всей стране прошли несанкционированные митинги против ареста блогера Алексея Навального.

Что это было? Вышедшая за мирные рамки народная акция протеста или контролируемая извне провокация? Спрашиваем мнение политиков и общественных деятелей.

Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:

- Провокация с целью расколоть общество. При недовольстве существующим положением вещей организаторы спровоцировали молодежь. Всех, кто посчитал протест модным. И тут спасибо всем нашим мужикам в форме, которые без спецсредств сдержали агрессию и хамство.

Карен ШАХНАЗАРОВ, глава «Мосфильма»:

- Хотели спровоцировать масштабные бои - не получилось. Большие сюжеты требуют серьезной постановки. И это «кино» не за два дня делается. Режиссура присутствует, но она плохая. И Навальный не тянул на главную роль - ну никак.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Масштаб не тот. Мы видим, что Навальный вызвал некое количество сторонников, но оказалось, что его поддерживают не всенародно. И небольшое количество его апологетов не готовы реально страдать за его идею. И это не будет страну колбасить годами.

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Это не народный протест. Дети заблудились и не понимают последствий. Технологически мы увидели то же, что и на майдане. И попытки реализовать такой сценарий в России продолжатся. Но я убежден, что ничего подобного тут не случится.

Николай СВАНИДЗЕ, историк и телеведущий:

- Это была акция протеста. Широка ли его география? Очень широка. Я ожидал, что цифры вышедших на протесты будут меньше. И лозунг «За свободу Навальному» свое сыграл. Через него персонифицирован протест против власти. Наша власть - это не жена Цезаря, которая вне подозрений. И протесты продолжатся дальше - под этой же повесткой.

Андрей КАБАНОВ, сооснователь фонда «Город без наркотиков»:

- Все отрабатывали свое. Думаю, Навальный - это поп Гапон. У нас оппозиции нет. Это куклы спецслужб, они отрабатывают свое. На митинге в Екатеринбурге я слышал: «Да на хрен мне этот Навальный, я в принципе за Путина!» Либерасты без денег ничего не устраивают. Но все эти попы Гапоны управляемы до какого-то момента. И однажды они воткнут нож в спину.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Это было объявлено незаконным мероприятием. Не могу себе представить безалаберность родителей, которые ведут туда своих детей. И Росгвардия, и полиция вели себя корректно. Когда сбили с ног полицейского, бутылки, камни и снежки в него кидали, это провокации, за которыми следует наказание.