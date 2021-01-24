"Ударилась головой, не могла дышать, ноги отнимались": что на самом деле случилось с Лерой Кудрявцевой

Лера Кудрявцева рассказала о своем самочувствии после страшного падения. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Жуткие кадры Леры Кудрявцевой в инвалидной коляске не на шутку перепугали ее поклонников. Телеведущая обнародовала видео из больницы. Подробностей она не раскрывала, кратко сообщив лишь о том, что ей нельзя сидеть, так как у нее сломан крестец в трех местах. И вот теперь звезда набралась сил и рассказала подробности ЧП.

Лера Кудрявцева рассказала о своем самочувствии после страшного падения. Телеведущая получила серьезную травму. Она рухнула с лестницы и ударилась головой о стену. Все произошло, когда Лера была дома с двухлетней дочкой Машей. Ей даже никто не мог помочь подняться.

"Что-то пошло не так. Чувствую себя на букву «х», не подумайте, что хорошо. Придется полежать какое-то время. Я отказалась от госпитализации. Дома мне лежать проще. Вставать можно только в туалет, я это делаю с тросточкой", - начала свою исповедь теледива в программе "Звезды сошлись" на НТВ.

Лера по видеосвязи рассказала, как все случилось. Она решила забраться на чердак по выдвижной лестнице, у которой сломался крепежный крюк. "Я была в носках, меня перевернуло. Ноги полетели вперед, получился кульбит. Мне казалось, что я летела минут десять. У меня первый раз такое. Мало того, что я упала на спину, я еще стукнулась головой о стенку, у меня еще и сотрясение", - поведала Кудрявцева.

Она упала на ручку своей дочки. "Маша рядом стояла. Она плачет, а я не могу этого сделать, я ее испугаю. Лежу, слезы катятся. Не могла дышать вообще, не было под рукой телефона, чтобы позвонить в «скорую». Оставалось лежать и ждать, когда придет муж", - вспоминает она подробности жуткого ЧП.

Лера час пролежала на спине. Когда пришел муж Игорь Макаров, ее стали поднимать. Думали, что это ушиб, но у телеведущий дико болела спина. "Ноги отнимались. Мы сами поехали на МРТ. Травматолог увидел компрессионный перелом позвоночника", - еле сдерживая слезы откровенничает знаменитость.

После Лера решила проверить в больнице голову и шею с помощью КТ. Перелома позвоночника не нашли, но оказалось, что у нее крестец сломан в трех местах. Срастаться он будет шесть недель.