Мария Максакова: «Да, я вернулась в Россию. Меня никто под замок не сажал!»

Мария Максакова вернулась в Россию Фото: Евгения ГУСЕВА

После смерти своего мужа депутата Дениса Вороненкова (мужчина был убит неизвестными киллерами в центре Киева-Ред.) оперная дива Мария Максакова осталась жить со своим маленьким сыном Иваном Вороненковым на Украине.

Старшие дети артистки проживали все это время с бизнесменом Владимиром Тюриным.

Напомним: именно Тюрина украинские силовики назвали заказчиком убийства Дениса Вороненкова, мужа Марии Максаковой.

С Тюриным Мария Максакова не общается. А вот со своими старшими детьми Людмилой и Ильей поддерживала связь.

И вот, звезда оперной сцены Мария Максакова, которая до сих пор проживала в Киеве, снова оказалась в центре обсуждений. В Россию возвращаться ранее она не планировала. А в эту пандемическую зиму все-таки поменяла свое решение и вернулась домой.

- Я приехала, а почему я не могу этого сделать, - сказала в беседе с kp.ru Мария Максакова. - Я свободный человек, меня под замок никто не сажал, - заявила оперная звезда.

Напомним: Мария Максакова - дочь известной актрисы Людмилы Максаковой.

С мамой у Марии в последнее время были непростые отношения. Однако старшие дети Марии очень близки с Людмилой, все это время они были на связи с бабушкой.