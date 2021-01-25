«Мы молодожены»: Алексей Панин тайно женился во второй раз

Новой избранницей 43-летнего Панина стала 40-летняя Ева Тарлакян. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Звезда «Жмурок» Алексей Панин тайно женился во второй раз. С начала пандемии коронавируса актер живет в Испании и, вероятно, его брак так бы и оставался в тайне, если бы не печальное событие: после Нового года скончалась мама актера. Панин вернулся в Россию, чтобы похоронить мать, и сразу оказался в эпицентре внимания. Жена актера пришла в студию ток-шоу «Звезды сошлись», чтобы рассказать, как себя сейчас чувствует Алексей.

Новой избранницей 43-летнего Панина стала 40-летняя Ева Тарлакян. Актер и его возлюбленная поженились всего месяц назад – 2 декабря. «Мы молодожены», - сообщила Ева, рассказав, как они с Алексеем познакомились. Пара встретилась год назад в компании общих друзей, и между ними сразу промелькнула искра. Все это время у них был роман на расстоянии: из-за пандемии коронавируса Ева пока не может переехать к мужу в Испанию. Поженились они, по всей видимости, тогда, когда актер вернулся в Россию на съемки. Ева и Алексей расписались, но держали новость в секрете.

Актер и его возлюбленная поженились всего месяц назад – 2 декабря. Фото: кадр видео.

Судя по всему, супруга артиста отлично поладила с его 13-летней дочкой Нюсей.

- С дочкой Алексея Нюсей я познакомилась где-то через месяц наших отношений. Она очень похожа на папу характером, в нее просто невозможно не влюбиться, — рассказала Тарлакян в эфире передачи «Звезды сошлись».

Актриса Эвелина Бледанс, принимавшая участие в съемках телешоу, назвала Еву очень смелой женщиной, не побоявшейся связать свою жизнь с актером-скандалистом. Панин не раз рассказывал о своих специфических сексуальных пристрастиях, признавал, что он бисексуал, а также любит посещать клубы свингеров. Кроме того, несколько лет назад в Сети появилось скандальное видео, в котором человек, похожий на актера, совершает развратные действия с собакой. Сам Панин уверял, что это фейк, и в ролике снимался не он. В ответ Ева сообщила, что Алексей совсем не похож на свой экранный образ.

- Тот, кого мы видим на экране, и в жизни – это два совершенно разных человека. Алексей – добрый, умный и очень харизматичный, - считает избранница артиста, признавшаяся, что мечтает родить актеру еще одного ребенка.

Супруга актера также отвергла все обвинения в том, что Алексей Панин после смерти матери запил. В программе прозвучала версия, что из-за запоя артист даже не смог похоронить собственную мать, и это за него сделал его друг Никита Джигурда.

- Алексей сейчас совсем не пьет, - заверила Ева.

Ева уверяет, что ее муж совсем не такой, каким его видит публика. Фото: кадр видео.

После выхода программы с участием его жены Алексей Панин был вне себя от ярости. В Инстаграме актер опубликовал видеоролик, в котором он назвал новость о своем запое на похоронах матери абсолютной ложью. В видео Алексей, к слову, совершенно трезвый, обвиняет создателей шоу в том, что они исковеркали его интервью, вырезав из него все его светлые слова о матери. Дочь артиста Нюся присоединилась к отцу и подтвердила, что в сюжете о смерти ее бабушки нет ни слова правды. Особенно девочку возмутили слова участников шоу о том, что ее нужно вернуть на воспитание матери.

- Я не раз говорила, почему я не хочу жить с мамой. Это был мой собственный выбор, который я сделала несколько лет назад, и о котором ни разу не пожалела. Я сама захотела жить с папой и с бабушкой, - возмущенно высказалась дочь Панина в Инстаграме. – И теперь эти люди в студии говорят, что меня надо вернуть маме! Какое они имеют на это право? Они говорят, что Ева, девушка моего папы, будет мне плохой мачехой. Да что они вообще об этом знают?

После выхода шоу Алексей Панин и его дочь Нюся заявили, что история его запоя на похоронах матери - ложь. Фото: Инстаграм.

Напомним, дочь актеру родила питерская модель Юлия Юдинцева, на которой он так и не женился. Актер обвинил мать своей дочки в наркомании и через суд пытался лишить ее родительских прав. Дошло до того, что Алексей выкрал у Юлии дочь и увез ее в Москву. Воспитывать Нюсю Алексею помогала его мама.

Позже Панин женился на своей поклоннице Людмиле Григорьевой, которая ушла от него, не вытерпев скандальных выходок. Артист долго не мог смириться с разрывом и пытался вернуть избранницу, но все попытки остались тщетными.