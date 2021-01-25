Байден назначил русскоязычную на руководящий пост в своей администрации

Асель Робертс родилась в Казахстане в 1976 году. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Президент США Джо Байден назначил исполняющей обязанности шефа президентского протокола русскоязычную сотрудницу Госдепа.

Асель Робертс (в девичестве Толенова) вступила в должность 20 января, с приходом Байдена в Белый дом.

Известно, что Робертс родилась в Казахстане в 1976 году. В 1993 году поступила в Школу дипслужбы Джорджтаунского университета и закончила его, получив степень бакалавра.

В службе протокола Робертс работает со времен Барака Обамы. СМИ не раз публиковали ее фото, на котором она запечатлена с Обамой и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Это фото есть и в официальном Инстаграме федерального канцлера Германии.

Робертс владеет русским, казахским и японским языками. Замужем за гражданином США, воспитывает дочь Айдин.

Шеф протокола президента США – служащий, занимающийся вопросами национального и международного дипломатического протокола. А протокольное подразделение Госдепа принимает решения о дипломатической неприкосновенности и привилегиях, безопасности принимающей страны, дипломатическом использовании воздушного пространства и контролирует вопросы официального этикета. Служащие подразделения обеспечивают первые контакты между правительствами при планировании двусторонних и многосторонних встреч, а также визитов на высшем уровне.

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