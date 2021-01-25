Умер Александр Шевчук - стилист Пугачевой и Киркорова

Стилист Александр Шевчук.
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
О том, что умер стилист Александр Шевчук, на своей страничке в Инстаграме написала его первая звёздная клиентка - Лайма Вайкуле.
-У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться, - подписала фото с Шевчуком Лайма.
Лайма Вайкуле и Александр Шевчук.
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
В комментариях под постом певица объяснила, что Александр ушёл из жизни.
Шевчук был одним из самых ярких стилистов в 90-е годы. Он колдовал над образами Натальи Ветлицкой, Лолиты Милявской, Ларисы Долиной.
Но больше всех работал он с Филиппом Киркоровым и Аллой Пугачевой.
С Филиппом на постоянной основе, как личный стилист. С Аллой Борисовной на клипах. Александр создавал ей образы для клипов «В Петербурге сегодня гроза», «Непогода» и многих других.
Шевчук с Полиной Гагариной.
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
В последнее время Шевчук трудился стилистом на шоу «Голос» и «Ледниковый период», много работал с Анной Нетребко, когда та прилетала из Европы в Москву.
Александр Шевчук и Анна Нетребко.
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
О причинах смерти пока не сообщается. Говорят, в октябре стилист сильно болел, похудел, но это был не коронавирус, а какой-то другой серьёзный недуг.