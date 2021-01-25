«Только вернулся с лечения, были большие планы»: Погибший комик Александр Шаляпин боролся с депрессией

41-летний Александр Шаляпин умер ночью 25 января. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

41-летний Александр Шаляпин умер ночью 25 января. Телезрители знают этого артиста по телепроекту «Stand Up» на ТНТ. Также Шаляпин много снимался в кино и сериалах, правда роли ему доставались второстепенные, но порой запоминающиеся. Этого артиста зрители видели в фильмах и сериалах «Бумер. Фильм Второй», «Страна ОЗ», «Рая знает все», «Глухарь», «Жуки» и других. Ночью супруга артиста Анастасия вернулась домой и обнаружила тело мужа, по предварительной информации, это самоубийство.

Еще в пик карьеры несколько лет назад у Саши начались проблемы с алкоголем, но он с ними справился, бросил пить и последние годы работал – был востребован, ездил с выступлениями в жанре стендап по стране, вел мероприятия. У него даже реклама случалась в инстаграме – был известным в своем жанре артистом. Срывы порой случались, но артист с ними справлялся.

На самоизоляции минувшей весной Александр Шаляпин писал в соцсетях: «Держимся ребята! Это сложные времена, но мы как-то должны это пройти. Сил нам!»

Однако из-за пандемии и отмены съемок, гастролей, концертов у Шаляпина вновь случился срыв. Он лечился от алкогольной зависимости и депрессии, вернулся домой в минувшую пятницу в хорошем настроении. Никто их близких не мог предвидеть беду. Артист только вернулся с реабилитации, и у Александра было много рабочих планов.

Директор Александра Шаляпина Мария Малякина рассказывает kp.ru: «Раньше до пандемии у Саши было по восемь концертов в месяц. Потом все отменилось. Из-за этого началась депрессия еще весной. Лечился дома. Последнее время он в клинике проходил лечение. Вернулся в январе из больницы, все было хорошо – большие планы. У нас на февраль расписаны выступления его в Подмосковье. Появилась надежда, что работа возобновляется. Поэтому я в шоке. Ничего не предвещало…»

У Шаляпина осталась 13-летняя дочь от первого брака. Вторая жена артиста Анастасия на 10 лет его моложе – помогала и поддерживала мужа, когда он был на реабилитации. Совместных детей пара хотела, но эти мечты осуществить не успели.