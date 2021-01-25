Высоцкий и Голливуд: как артист записывал пробы для Фабрики Звезд

Владимир Высоцкий в сериале «Место встречи изменить нельзя» Фото: кадр из фильма

83 года - дата, казалось бы, не круглая, пышных торжеств недостойная. Однако на Первом канале так не считают, и поэтому ближайший выходной (30 января, суббота) здесь решили посвятить памяти Владимира Семеновича. Ну а локомотивом этого своеобразного телемарафона станет премьера документального фильма «Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену Битти» (начало показа - 10:15).

Сложно определить жанр этой ленты - по сути, мы увидим кинопробы Высоцкого, которые он записал для знаменитого американского актера и режиссера Уоррена Битти. Тот как раз собирался снимать фильм "Красные", посвященный биографии Джона Рида, автора книги "10 дней, которые потрясли мир", описывающей Октябрьскую революцию. Возникла вероятность того, что Высоцкий сможет получить в этой картине роль.

И вот в мае 1979 года в учебной телестудии факультета журналистики МГУ артист записал видеописьмо Битти, которое ему должна была передать Марина Влади. В итоге пленка до Битти не добралась, Высоцкий в фильм не попал, а картина принесла Уоррену "Оскар" за режиссуру - кстати, это его единственная статуэтка за карьеру при огромном количестве номинаций. Кто знает - возможно, попади в фильм Высоцкий, наград у "Красных" было бы больше. Но, пусть видеописьмо и не дошло до адресата, значимость этой архивной пленки велика - таким Высоцкого, пожалуй, мы еще не видели. Он смущается, запинается, пытается обращаться к Битти на английском, разумеется, поет свои песни - словом, никто из поклонников Владимира Семеновича не имеет права такое пропустить.

Уоррен Битти в фильме «Красные» Фото: кадр из фильма

Также 30 января мы увидим на Первом и другие документальные ленты о легендарном барде: «Владимир Высоцкий. Я не верю судьбе...» (11:15),«Живой Высоцкий» (12:40), «Высоцкий. Где-то в чужой незнакомой ночи...» (13:10),

«Владимир Высоцкий. И, улыбаясь, мне ломали крылья» (15:40), «Высоцкий. Последний год» (16:55). Помимо этого, нас ждет комедия «Стряпуха» (14:15), в которой Высоцкий сыграл одну из первых своих ролей, и посвященный артисту выпуск шоу "Сегодня вечером" (17:50).