«После прививки защищен. Антител в 6 раз больше, чем у переболевших!»: Юрий Стоянов – о съемках и выпуске музыкального альбома в пандемию

Юрий Стоянов работает теперь спокойно. Анализы показали, что после прививки у него антител больше, чем у тех, кто болел коронавирусом в тяжелой форме. Фото: Личный архив

25 января на музыкальных платформах вышел первый музыкальный альбом Юрия Стоянова. Народный артист записал авторские песни в жанре романса – часть написал еще в молодости, другие за время пандемии. Мы поговорили с Юрием Стояновым о работе и жизни в пандемию, о результатах вакцинации от коронавируса «Спутником V», и об альбоме «Где-то».

- Музыкальный альбом вы посвятили супруге Елене. Приятный подарок. К какому-то событию?

- Альбом я посвятил двум людям. Илюше Олейникову – человеку, который изменил мою жизнь и сделал ее профессионально состоятельной. И моей жене Елене, благодаря которой я, наконец-то, к сорока годам начал понимать, что это такое – счастье. До этого я, слушая разговоры о счастье, ощущал его, как литературное понятие, фигуру речи. Никак не мог представить, какое оно на самом деле. Встретил Лену и узнал. Ответ простой. А как вы радуете жену? Что она любит? Какие сюрпризы устраиваете для нее? Лена - очень нетребовательный человек. Поэтому удивить жену какими-то дорогими вещами довольно тяжело. Она радуется любому подарку, который я могу сделать. Но мне кажется, что песне Лена всегда будет рада больше всего.

- Любая жена будет рада еще и тому, что муж заботится о чистоте обуви всех членов семьи. Оказывается, вы не только родне, но и гостям начищаете обувь до блеска. Откуда такая привычка? О ней вы рассказываете в песне «Сапожник».

- Не знаю, как назвать эту мою страсть. Наверное, врачи сказали бы: мания чистоты у человека. Это трепетное отношение к обуви от отца – потомственного крестьянина, у которого всю первую половину жизни были одни сапоги кирзовые. Он в них и отходил в Одесский медицинский институт. И вот эти сапоги всегда у папы выглядели как новые. Потом у него появилась приличная обувь, которая всегда была начищена, отдраена, у нас дома имелась куча кремов, средств по уходу, бархоток, щеток. Мне передалась эта его «мания чистоплотности», которую я перенес на отношение к собственной обуви, и ботинки всех входящих в мой дом. И вот пока гости перекусывают или занимаются еще чем-нибудь, я в это время втихаря драю их ботиночки кремом. Помимо различных уходовых средств для обуви, я купил специальную машинку (такие установлены в гостиницах) - нажимаешь кнопку, и она начищает специальными дисками башмаки. Но это устройство для ленивых, поэтому редко к нему прибегаю! Это все равно что фабричная гитара и ручной работы. Интересный образ получается.

- Дочки благодарны за то, что обувь всегда в порядке?

- У меня дети выросли очень неплохими, могу об этом судить в том числе и потому, что от них никогда в жизни не слышал двух слов: «купи» и «хочу». Кстати, заставить их купить новую обувь сложно. Можно купить без примерки, по интернету свитер, футболку – любую вещь, а вот обувь – так не приобретешь. Поэтому покупают ее редко, а я поддерживаю в приличном виде. Кстати, песня «Сапожник» написал во время самоизоляции и посвятил младшей дочери Катюше. Ей сейчас семнадцать с половиной лет.

Юрий Стоянов на гитаре играет со школьных лет. Сейчас в его коллекции более 20 инструментов. Фото: Личный архив

- Песню «16 строчек о войне» тоже в пандемию вы записали онлайн с музыкантами на телефон. В чем для ценность этого эксперимента?

- Это новый опыт, который показал, что даже с помощью телефона можно и песню записать, и клип снять. Мы доказали, что свои чувства в музыкальном формате можно выразить не только в студии, и без существенных затрат. Несмотря на не самое высокое техническое качество, мы сознательно оставляем эту песню в альбоме, как факт и моей биографии, и нашей общей.

- В этой нашей новой биографии все вынуждены беречься от коронавируса. Вы сделали прививку одним из первых среди артистов. Это сейчас уже много ваших привитых коллег. Как у вас уровень антител – держится?

- Да, я сделал прививку еще в октябре. Антител у меня около 1200 единиц – это примерно в 6 раз больше, чем у человека, серьезно переболевшего коронавирусом. Это многое меняет: помимо того, что я защищён с медицинской точки зрения, я еще и психологически защищён. В данном случае освобождается важный центр тревоги в голове. Это не значит, что человек начинает себя безбашенно вести, не носит маску и игнорирует средства гигиены. Человек избавляется от чувства тревоги – вот что важно.

- Замечаете теперь людей, которые игнорируют правила поведения в пандемию?

- Везде встречаются идиоты, так называемые ковид-диссиденты. Знаете, где их особенно много? Санкт-Петербург у нас теперь не только культурная столица, но и столица ковид-диссидентства России. Я такого кошмара как там, не видел нигде. Мне показалось, что только «два идиота» ходили в маске по городу – это были я и моя жена. Также по маскам можно было определить иностранцев. Нигде не видел такого «пира во время чумы», как в Питере. Говорю с огромной болью, потому что это родной и важный для меня город. Когда на съемках в Питере кому-то из съёмочной группы делал замечание и просил надеть маску, то видел, как люди выполняли просьбу нехотя, скрипя зубами, бросая на меня испепеляющие взгляды.

Может быть, я сгущаю краски, но последние цифры, когда Питер обогнал Москву по числу заболевших коронавирусом, подтверждают мои мысли. Я альтернативного способа защиты от этого заболевания кроме прививки и ношения маски не знаю.

- Вы много снимаетесь. Как изменился процесс съемок сериалов, кино из-за пандемии? Какие из этих ограничений временные, а что уже не будет прежним?

- Изменилось главное: болеют и уходят люди, умирают коллеги. Вот что самое страшное. На съёмках у хороших ответственных продюсеров соблюдаются все важные сейчас санитарные нормы. Эти нормы требует дополнительных затрат, поэтому порядочные продюсеры, попадают на серьезные деньги. Но они и выигрывают в перспективе – у них не болеют люди и не прерывается съёмочный процесс.

Альбом Юрия Стоянова «Где-то» с 25 января - на платформах Apple Music, Яндекс. Музыка, Spotify, ВКонтакте.