Как российская компания «Элита Групп» разработала уникальное оборудование для незрячих, которое покупают по всему миру

Благодаря помощи Нусрета Адигезалова в ноябре 2020 года в Комсомолке прошел Всероссийский географический диктант для инвалидов по зрению Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы познакомились на Всероссийском географическом диктанте для инвалидов по зрению. Он проводится уже второй год подряд, а центральной площадкой вновь, как и в 2019-м, стала редакция «Комсомольской Правды». Нусрет Адигезалов - генеральный директор компании «Элита Групп», которая разрабатывает различные устройства для профессиональной реабилитации незрячих. Причем это именно тот случай, когда продукты российской компании весьма активно идут и на экспорт - даже на западе альтернатив некоторым устройствам «Элиты Групп» нет. Но опыт компании интересен не только этим. Во-первых, сам Нусрет, человек, который придумал и запустил успешную инновационную компанию, потерял зрение еще почти тридцать лет назад. А около половины всех сотрудников компании - незрячие и слабовидящие. В том числе среди программистов-асов, создающих по-настоящему уникальные в мировых масштабах продукты.

С Нусретом Адигезаловым мы поговорили об ожидаемых революционных прорывах в технике для незрячих и доступности реабилитационного оборудования в России.

«ЗРЕНИЕ ПОТЕРЯЛ К 22 ГОДАМ»

- Нусрет Зияевич, для начала несколько слов о вас лично. В какой семье вы росли, кто вы по образованию?

- Корни семьи уходят в Южный Дагестан. Мы лезгины. В предвоенные годы дед получил образование архитектора и был направлен в Баку для возведения корпусов будущих военных заводов. Так семья попала в Азербайджан. Я уже, соответственно, родился в Баку в 1971 году.

Флагман линейки портативных устройств для незрячих - компьютер ElBraille отечественного производства. Фото предоставлено Элита Групп

Интересно, что моя бабушка была профессором-офтальмологом. Достаточно известная в СССР была женщина. Если забить в поисковике «Кемер Адигезалова-Полчаева», выйдет масса ссылок, отсылок к ее работам. Хотя бабушка скончалась много лет назад, еще в 1992 году.

Мой отец преподавал автоматику в Азербайджанском нефтехимическом институте. А мама была по образованию филологом русского языка. Но фактически не работала, занималась моим воспитанием.

Я после школы поступил в Бакинский университет по специальности «Теоретическая физика», но больше занимался математикой и программированием. Аспирантура - при Институте геологии в Азербайджане. Это были работы, связанные с нефтеразведкой. Позже я получил степень кандидата геолого-минералогических и кандидата математических наук. В 1997 году переехал в Москву. Спустя два года женился. Сейчас у меня трое детей.

- Простите, если вопрос покажется вам бестактным, но не могу не спросить. Как вы потеряли зрение?

- Я родился с глаукомой. У меня с самого начала было три десятых зрения. То есть, это уже сразу плохое зрение, но оно, тем не менее, тогда еще позволяло читать и писать в очках с достаточно сильными линзами. Я закончил обычную школу, но глаукома врожденная не лечится по сей день. Постепенно зрение ухудшалось. Где-то к двадцати двум годам я уже полностью его потерял. Это уже ближе к окончанию университета произошло.

«ТАКОГО РОДА ОБОРУДОВАНИЕ НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ПРИВЕЗТИ И ПОСТАВИТЬ»

- С чего началась компания «Элита Групп»? Как появилась идея?

- Я же еще в школе увлекся программированием - это гораздо раньше, чем оно стало популярным. Я даже в свое время помогал Институту геологии в Баку создавать базы данных. Это были данные геологоразведок, которые мы формировали в виде программного обеспечения. Были потом у меня и свои торговые фирмы. Например, мы занимались поставками оргтехники и комплектующих, представляли в Азербайджане компанию Asus. Много разного было. А «Элита Групп» появилась в 2006 году. Одна компания, которая по сей день самый крупный наш партнер, искала дилера в России. Ко мне обратились с предложением, не хотел ли я попробовать. Вот и попробовал.

- Первоначально ваша компания занималась только поставкой специализированного оборудования для слабовидящих из-за границы, а потом начала разработку собственных устройств?

- В целом - да. Но только нужно понимать, что такого рода оборудование нельзя просто привезти, поставить и продать. То есть, в любом случае программное обеспечение и оборудование требовало адаптации для использования в России. Как минимум это локализация - переводы интерфейсов, руководств по использованию. А если техника связана со шрифтом Брайля, нужно еще учитывать специфику русского Брайля. В любом случае, каждый продукт, который поставляется, проходит через руки специалистов и доходит до российского потребителя адаптированным. То есть, с самого начала элемент разработки присутствовал.

КРУПНЕЙШИЕ В РОССИИ

- Если взять первый состав компании, это были только слабовидящие и незрячие?

- Соотношение было примерно пополам - зрячие и люди с нарушениями зрения. Так и осталось по сей день. В любой компании всегда присутствует администрация. Наверное, если эти люди будут незрячими или слабовидящими, фирма тоже сможет работать. Но это не очень удобно, потому что нужна логистика, бухгалтерия и тому подобное. Вот на этих позициях как правило у нас всегда были зрячие люди.

Компьютеры ElBraille, производимые Элита Групп, тестируют на форуме Педагоги России: инновации в образовании, 2019. Фото предоставлено Элита Групп

- «Элиту Групп» сегодня можно назвать крупнейшей в России компанией по поставкам средств реабилитации для слабовидящих?

- Если мы говорим о поставках именно оборудования для незрячих и слабовидящих, то да. Большинство других компаний, которые занимаются такой техникой, специализируются и на других нозологиях (нозология изучает биологические и медицинские основы болезней, - Авт.). Для них это лишь один из сегментов, а для нас - конкретная специализация. Мы в свою очередь тоже занимаемся не любой спецтехникой для незрячих и слабовидящих, а именно профессиональными средствами реабилитации. Есть ведь разные вспомогательные вещи, вроде говорящих весов. Но наше направление - средства, которые помогают незрячим учиться и работать. В прайс-листе «Элита Групп» около 150 позиций различного оборудования. Если разбить все это по группам - это увеличительная техника, техника для печати по Брайлю, дисплеи Брайля, читающие устройства и специализированные программное обеспечение.

- «Элита Групп» поставляет технические средства реабилитации в учебные заведения для слабовидящих, коррекционные центры, специализированные библиотеки. Как бы вы оценили доступность таких устройств, аппаратуры в России для тех, кто в них нуждается?

- Последние годы, конечно, сделана огромная работа в стране и это оборудование стало гораздо более доступным. Да, иногда встречаешься с людьми, которые нуждаются в этом, но пока не могут найти способ, как получить то или иное устройство. Впрочем, это все встречается реже и реже. Еще буквально 5-10 лет назад это было большой проблемой. А сейчас все решаемо. Кстати, вот мы с вами уже говорили, что наша компания является поставщиком и разработчиком оборудования. Но у нас есть еще и третье направление, образовательный портал ElSchool. Мы проводим на нем вебинары, обучающие курсы. Рассказываем, как использовать реабилитационное оборудование. На самом деле обучение - то, чего не хватает в нынешней системе. Обучение даже не столько пользователей, сколько персонала, который работает в учебных заведениях для незрячих, коррекционных центрах и так далее. Нужно объяснить людям, как работает оборудование, как им пользоваться, как они могли бы быстро обучать конечных пользователей. Вот в этой работе еще видны пробелы. Часто оборудование в учреждении есть, но оно фактически не используется, потому что никто толком не знает, как и что с ним делать.

ПЕРЕДОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

- Знаю, что у «Элита Групп» есть несколько уникальных собственных разработок мирового уровня. Можете рассказать о них подробнее?

- Да, есть устройства, которые действительно уникальны. Это прежде всего ElBraille, компьютер для незрячих людей, который успешно продается более чем в 20 странах мира - в США, Великобритании, Германии и других государствах. В том числе он сейчас поставляется пользователям по линии фонда социального страхования в России. Это даже не один прибор, а целый модельный ряд - сейчас есть уже три прибора разных модификаций. Кроме этого вне России хорошо продается и наше программное обеспечение. Например, программа для подготовки тактильной графики ElPicsPrint. Сейчас в разработке у нас около десятка продуктов. Мы ожидаем выхода новых продуктов уже в начале этого года. Первый из этого списка продукт - программа для изучения незрячими карт городов. Мы ведь с вами как раз беседуем перед началом географического диктанта. Вы же понимаете, незрячий человек не может получать информацию из обычных карт. А эта наша программа как раз будет помогать инвалидам по зрению изучать город, в котором они живут, и другие города.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

- Сколько человек входит в группу ваших разработчиков?

- У нас девять программистов, семь человек с инженерным образованием - это те, кто занимается только разработками. И еще семь человек - фокусная группа, специалисты по реабилитационной технике. Они параллельно могут заниматься технической поддержкой пользователей, локализацией поставляемых продуктов. Это люди, которые формулируют пожелания для наших продуктов и становятся их первыми пользователями. То есть, непосредственно в процессе разработки участвуют двадцать три человека. И они тоже примерно наполовину состоят из незрячих. В частности, из девяти программистов у нас семеро незрячих и слабовидящих.

Один из самых популярных ручных видеоувеличителей Ruby 7 HD от компании Freedom Scientific. Это видеоувеличитель с семидюймовым экраном, возможностью удалённого просмотра и встроенной подставкой для чтения. Фото предоставлено Элита Групп

- Как вы подбирали этих людей?

- У каждого сотрудника своя история. Например, у нас работает программист Ольга Яковлева. Она широко известна, как разработчик синтезатора речи RHVoice. Мы сами обратились к ней с предложением сотрудничать. И вот уже много лет Ольга работает в «Элите Групп». Также в команде несколько недавних выпускников факультета информатики Московского психолого-педагогического университета. Мы обращались туда, спрашивали у преподавателей о способных студентах и вот так нашли хороших специалистов. А кого-то подобрали более классическим способом - просто вывесив объявление на хэдхантере. (Сайт hh.ru, - Авт.).

- Вы сами участвуете в процессе разработки?

- Да, я непосредственно руковожу процессом разработки. Я ведь тоже программист, но, к сожалению, сейчас писать программы уже некогда. Потому что в компании есть еще много функций, которые я, как руководитель, должен выполнять. По многим продуктам я пишу первичное техническое задание, а потом уже его дорабатывает вся наша команда.

СЕЙЧАС ЭТО ФАНТАСТИКА, НО ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ ВСЕ ИЗМЕНИТСЯ

- В наше время технологии развиваются с невероятной скоростью. Это касается и различных устройств, которые облегчают жизнь слабовидящим?

- Темп достаточно высок на мировом рынке. У нас - поменьше, хотя тоже есть развитие, новые разработки. Но последние лет десять - да, темп появления новых устройств высок, но все эти устройства по сути лишь улучшение уже существующих. Чего-то действительно нового, по-настоящему инновационного довольно давно не появлялось. Я имею в виду, масштаба сенсорного смартфона. Вот он появился и после этого я больше не вижу глобальных прорывов. Наверное, скоро уже что-то принципиально новое должно появиться. Надеемся на прорыв.

- Как известно, развитие прогресса - за мечтателями. Вы как специалист можете рассказать о перспективах ближайших, скажем, десяти лет? Есть какие-то общемировые разработки для слабовидящих, которые сейчас - на грани фантастики, но совсем скоро могут стать массовыми и доступными?

- Если говорить о мечтах, сначала я отвечу не как специалист, а как обычный человек. Как человек я мечтаю о том, чтобы медицина сделала прорыв и не осталось незрячих, слабовидящих и все эти специальные устройства были не нужны. Но как специалист я понимаю, что это вряд ли произойдет…

Итак, что мы ожидаем. Уже давно ведутся работы, пока еще очень дорогие - тактильный дисплей. Современный дисплей Брайля способен показать вам одну или несколько строк текста. Речь же идет о тактильном дисплее, который сможет полноценно в режиме реального времени передавать изображение. Ну хотя бы не очень сложное. Такие попытку уже делались. Я надеюсь, что в ближайшие годы появится нечто такое, что будет доступно по цене.

Также есть разработки для ориентирования. Есть навигаторы для незрячих и слабовидящих, средства для ориентирования в помещении - всякие маячки пикающие и так далее. Но вот в последнее время ведутся разработки средств, которые позволяют, используя смартфон, ориентироваться даже в не адаптированном здании.

BlindShell Classic - уникальный многофункциональный кнопочный телефон с голосовым управлением и синтезом речи для слепых и слабовидящих людей. Фото предоставлено Элита Групп

Еще есть разработки, которые могли бы помочь незрячему проложить по обычной карте по незнакомой местности маршрут и пройти его… В этой области мы тоже ожидаем некоторых прорывов.

И, конечно, с появлением беспилотных автомобилей появилась мечта, что когда-нибудь они могут стать доступными для всех. И тогда незрячий или слабовидящий человек тоже сможет иметь машину и самостоятельно на ней передвигаться. Вот это - вполне осуществимая мечта.

- Не так давно мы делали репортаж - прошли вместе с незрячим человеком по городу, чтобы объяснить обычным читателям, насколько это все сложно. Получается, что человек с белой тростью ежеминутно рискует удариться головой о препятствия, которые он тростью нащупать не может, потому что они находятся выше - стоящую боком лестницу, рекламный щит, кузов грузовика. В обозримом будущем могут появится технологии, может быть даже что-то вроде экзоскелета, «умной» оболочки, которая будет предупреждать о появлении препятствия - как сейчас автомобили новых поколений сообщают о сближении, например?

- Давайте разберемся… Обычный навигатор просто должен вас вести по маршруту. Предполагается, что вы видите ландшафт. Навигатор же для незрячих и слабовидящих должен рассказать вам о том, что находится вокруг, что слева от вас, что справа. Да, в мире есть уже экспериментальные разработки, навигаторы, которые так и действуют. Но пока это не слишком идеально, мягко говоря. От того, чтобы поймать головой телефонную будку или обвод арки, это не спасет. Это просто может рассказать вам, что по ходу маршрута есть магазин, паребрик, бортик, заборчик и так далее. Средств, которые пока на основании вида с камеры или ультразвука описывали бы ситуацию, к сожалению, пока нет. Значит, есть к чему стремиться.