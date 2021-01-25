«От Украины останутся одни клочки»: даже Гордон против «мовного закона»

Скандально известный киевский журналист раскритиковал запрет обслуживания на русском. Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС

Неделю назад на Украине вступили в силу статьи Закона о языке, запрещающие продавцам, официантам и всем работникам сферы обслуживания говорить с клиентами на русском.

Этот закон успел подписать в последние дни своего президентства еще Петр Порошенко, а Владимир Зеленский не стал его отменять (хотя и обещал избирателям обратное). И вот теперь этот закон вызвал новую волну возмущений среди простых украинцев. Потому что по нему с 16 января 2021 уместились языковые правила в сфере обслуживания. Начались скандалы и межнациональные стычки.

Неожиданно раскритиковал новые правила и известный украинский журналист Дмитрий Гордон, который вообще-то знаменит своими русофобскими высказываниями. Но тут вдруг даже он, выступая на телеканале «Украина 24», заявил, что «мовный закон» разрушит страну.

- А что делать с Одессой? Что делать с Харьковом? Толкать в объятия к россиянам? Зачем лезть на рожон? Ну привыкли люди на Привозе (самый популярный рынок в Одессе, ред.) торговать по-русски, ну что теперь требовать от них по-украински? А если, допустим, талантливый хирург в возрасте за 60, который привык говорить на русском и украинского не знает, но он хирург от бога? Увольнять? - возмутился Гордон. - Я считаю, что этот шаг разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки.

Кстати, следующий этап «мовного закона» - летом 2021 — исключительно на украинский язык должна перейти научная сфера. А потом - начнутся штрафы на неисполнение закона. Суммы анонсированы высокие — начиная от 5.000 гривен (13.000 рублей).