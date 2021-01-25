Студенты страны создадут собственные проекты в сфере переработки мусора. Фото: Павел АЛЕНЦИН.

Символично. В День российского студенчества дан старт крупного экологического проекта «Высшая школа утилизации», в котором смогут принять участие вузы, расположенные в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Мордовии, республике Марий Эл и Тамбовской области, а также в Туле, Иваново и Нижнем Новгороде.

Студенты смогут не только сдать на переработку отжившие свое батарейки, потерявшие актуальность гаджеты и прочий электрический мусор, но и принять участие в конкурсе экологических проектов. Причем по его итогам будет награжден и вуз, и студент-разработчик.

Проект запускается Фондом рационального природопользования по программе «Школа утилизации: электроника», она действует в стране уже 5 лет.

Молодежь ценит деловой подход, поэтому этот проект, посвященный утилизации отжившей своей электроники ( а ее становится все больше) найдет у них одобрение. Тем более, они в курсе, как растет число такого рода мусора, так как создают его сами. По данным Всемирного экономического форума, каждый год на планете скапливается около 50 млн тонн электролома, и эта цифра постоянно растет. От студентов ждут ярких идей, это могут быть и видеоролики, и конкурсы, и флэшмобы. Самые удачные появятся на сайте организаторов.

Но, конечно, требуются не только проекты, но и сам сбор отходов. Всю вышедшую из строя электронику утилизируют по всем правилам. Принимать будут любой лом этого типа, от бытовой техники и гаджетов, до запчастей и акссесуаров. Принять участие можно до 30 ноября 2021 года.

Вуз - победитель в качестве приза получит интерактивный флипчарт Samsung Flip. Флипчарт Samsung – это новый подход к преподаванию, при его использовании бумага и вовсе не понадобится. Цифровая панель без проблем заменяет доску, с ее помощью можно загружать контент и записи заметок, сохранять материалы лекций и делать рассылку всем желающим.

В прошлом учебном году в этой программе участвовали 18 крупнейших ВУЗов страны, которые сдали на переработку 182 тонны электролома. Лауреатами сезона стали МФТИ, РУДН, МГСУ, ИвГУ, первое место занял СПбГУ. Самые активные университеты наградило Миннауки России.

Сбор мусора -дело нужное. Фото: Павел АЛЕНЦИН.

«Важнейшая часть программы «Школа утилизации: электроника» – это популяризация раздельного сбора электронных отходов, экологическое просвещение и Министерство выражает искреннюю благодарность нашим победителям за многолетнюю системную работу по экологическому просвещению, экологическому образованию, формированию экологической культуры и навыков планирования своих поступков в зависимости от воздействия на окружающую среду», – поздравила лауреатов помощник министра науки и высшего образования РФ Екатерина Полнякова.

Награждение победителей проходит торжественно. Фото: Александр КАЛУГА.

Как принять участие в проекте? Все просто. Надо зарегистрироваться на сайте Фонда, а также разместить этот пресс-релиз на своем официальном сайте.

Информационными партнерами проекта «Высшая школа утилизации» стали социальный мультимедийный проект «Чистая страна» (совместный проект Радио «Комсомольская правда» и АНО Агентство «Чистая страна»), информационное агентство РИАМО, портал для молодых врачей и студентов медицинских университетов Medical Channel, журнал РГГУ «8:45».