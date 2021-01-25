Как ОМОН в толпе Асю искал

Под защитной формой сотрудников спецназа на митинге оказалось немало... девушек Фото: Иван МАКЕЕВ

Маленький эпизод 23 января на Пушкинской площади в Москве показал "женское лицо" российского ОМОНа. К автобусу, где был штаб по обеспечению порядка на несанкционированном митинге, подошел мужчина, крепко схватившийся за руку сына, который не удержал в толпе младшую сестру.

- Вел в художественную школу, в переходе толпа оттеснила, дочка руку отпустила. Дочку Асей зовут, 9 лет, длинная коса, белый бант, - отвечал растерянный отец на вопросы сотрудника Росгвардии.

Офицер передал приметы девочки по рации все сотрудникам. И через несколько минут девочку нашли и привели к отцу.

- Доча, - вскрикнул мужчина и бросился обнимать испуганного ребенка.

- Где ты была, где твой рюкзак? - спрашивал он, ощупывая Асю, будто не веря, что ребенок в этой толпе остался цел и невредим.

Мужчина с благодарностью стал пожимать руки людям в форме, которые нашли его дочку.

Кстати, пересматривая кадры митинга, фотографы "Комсомолки", обратили внимание, что среди бойцов Росгвардии на митинге были и женщины.

- Готовились к тому, что среди участников незаконного митинга будет много детей, девушек. А потому для обеспечения безопасности были привлечены и наши сотрудницы, - сообщили "КП" в пресс-службе Росгвардии. - Им бывает сподручнее разговаривать с таким «контингентом».

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