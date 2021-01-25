За «черными лесорубами» будут следить с помощью дронов

Красноярский край. Продукция лесопилки в городе Канск. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правительство подготовило новую редакцию лесной стратегии до 2030 года. В ближайшие два дня в нее будут внесены последние правки, а в четверг документ рассмотрят на заседании правительства.

О том, что в лесной отрасли России пора наводить порядок, уже давно говорят на самом высоком уровне. Несмотря на это, так называемые черные лесорубы (лесные воры, рубящие лес без разрешительных документов) продолжают махать топорами, а ущерб от незаконной вырубки лесов ежегодно исчисляется миллиардами рублей.

Как рассказала в понедельник на совещании у Михаила Мишустина вице-премьер Виктория Абрамченко, стратегия впервые объединила две составляющие: экономическую, связанную с переработкой леса, и экологическую, связанную с воспроизводством лесных ресурсов.

Лесную отрасль собираются сделать прозрачной благодаря цифровым технологиям. С 1 января был запущен пилотный проект по внедрению системы отслеживаемости древесины.

- Мы связываем все цепочки движения древесины посредством электронных сопроводительных документов - от заготовки на делянке и складирования до переработки или вывоза за пределы России. При выявлении нестыковок в сведениях об объеме заготовки или других характеристиках сделки с древесиной будут невозможны, - сказала Абрамченко.

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще одно направление стратегии — усиление надзора за лесами. Рослесхоз получит надзорные функции, и в регионах появятся главные федеральные государственные лесные инспекторы.

- Мы усилим материально-техническое оснащение сотрудников лесной охраны. Они смогут использовать беспилотные летательные аппараты, материалы дистанционного зондирования земли, фото- и видеофиксации, анализировать информацию о лесопользовании с помощью доступа к различным государственным информационным системам. Это позволит значительно снизить ущерб от незаконных рубок и других лесонарушений, который достигает несколько десятков миллиардов рублей в год, - пояснила Абрамченко.

Лесные вырубки с высоты птичьего полета выглядят будто огромные язвы на земле. Щепки летят, а восстановление лесов буксует. Как рассказала Виктория Абрамченко, уже накоплено 35 миллионов гектаров земли, на которых должны были провести лесовосстановление, но так этого и не сделали.

Проплешины вырубок в тайге, Красноярский край. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Ежегодно опаздываем на 450 тысяч гектаров. Ситуацию нужно переломить, - заметила Абрамченко.

По ее словам, будет усилена роль региональных государственных лесохозяйственных учреждений. Они должны стать профессиональными исполнителями работ по компенсационному лесовосстановлению.

- Это позволит уже к 2024 году качественно восстанавливать 100% вырубленных или погибших лесных насаждений. Лесистость территории России должна вырасти на 3%, - пообещала Абрамченко.

Что касается прибыльности лесной отрасли, то добавленная стоимость, создаваемая лесным комплексом, должна возрасти более чем на 70%. В Стратегии говорится, что объемы производства пиломатериалов должны вырасти на 55 %, древесно-стружечных плит на 30%, фанеры - на 40%, бумаги и картона - на 30%, деревянных домокомплектов - на 60%.

- Необходимо стимулировать предпринимателей к созданию мощностей по глубокой переработке древесины. Правительство предусмотрело для малого и среднего бизнеса, который работает в сфере заготовки леса, возможность получения льготного кредита на модернизацию производства. Важно, чтобы предприниматели уже в этом году могли начать работу по обновлению основных фондов и созданию мощностей по глубокой переработке, - заявил премьер Михаил Мишустин.

Он также отметил, что на экспорт из России должно идти не лесное сырье, а продукция с высокой добавленной стоимостью — мебель, фанера, картон.