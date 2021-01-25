РУСАДА: «Надеемся, в истории с ВАДА поставлена точка. Мы начинаем с чистого листа»

В российском антидопинговом агентстве прокомментировали «КП» отказ подавать апелляцию на решение CAS лишить сборную России флага на два года. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Российское антидопинговое агентство объявило, что не собирается оспаривать Спортивного арбитражного суда (CAS) лишить сборную России флага и гимна на крупных соревнованиях. Напомним, что в середине декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. В РУСАДА, которое спорило с ВАДА в этом деле, подчеркнули не согласны с решением суда. Но дали понять, что дальше оспаривать его в российском агентстве не будут, чтобы не затягивать процесс и не навредить чистым российским спортсменам.

«Такое решение такое было принято потому, что на первом месте должны стоять интересы чистых спортсменов, - прокомментировала «КП» решение РУСАДА директор по коммуникациям Мария Маркова. - Поскольку любая антидопинговая организация на самом деле не является карательным органом, каким ее принято почему-то считать в последнее время, а имеет предупредительно-обеспечительную функцию. И вот эта обеспечительная часть, это обеспечение возможности чистым спортсменам выступать на соревнованиях. На первое место мы ставим интересы чистых спортсменов. И, коль скоро решение CAS позволяет им выступать, мы решили, что мы его оспаривать не будем».

В РУСАДА рассказали КП, что работа по дальнейшему восстановлению полномочий агентства продолжается, и в сейчас идет составление «Дорожной карты». И выразили надежду, что в истории противостояния российского спорта и ВАДА поставлено точка и все начинается с чистого листа.

«Я могу отвечать только со стороны РУСАДА. Со стороны нашего агентства мы верим, что это действительно так. И это была, естественно, одна из причин, по которой мы и решили не подавать апелляцию. Мы очень хотим в дальнейшем работать конструктивно и плодотворно и мы считаем, что, собственно, наша прямая задача заключается в организации нашей работы, в организации тестирования, в анализе результатов, в образовательной деятельности, а не в судебных тяжбах. Мы считаем, что наша главная деятельность значительно важнее», - заявила представитель РУСАДА.

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