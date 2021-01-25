Причина смерти Александра Шевчука: звездный стилист умер после операции

Причиной смерти звездного стилиста Александра Шевчука стали осложнения после операции. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вчера ночью скончался известный звездный стилист 54-летний Александр Шевчук. Мужчина умер в реанимации одной из московских больниц. Шевчук работал со многими звездами российской эстрады, такими как Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Лайма Вайкуле и другими, принимал участие в различных телевизионных шоу.

Как стало известно KP.RU, причиной смерти звездного стилиста Александра Шевчука стали осложнения после операции по извлечению инородного предмета из кишечного тракта.

«Александр Шевчук был госпитализирован ночью 23 января в одну из столичных больниц с диагнозом: инородное тело в прямой кишке, ранение прямой кишки. Мужчину срочно прооперировали и извлекли инородное тело, после чего Александра госпитализировали в отделение проктологии. Вскоре у пациента начались послеоперационные осложнения. Александра перевели в реанимацию, врачи боролись за его жизнь, но помочь уже не смогли - мужчина скончался», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении города

В настоящее время полиция проводит проверку по факту травмирования и смерти известного звездного стилиста Александра Шевчука. Известно, что в тот злосчастный вечер Александр находился дома не один. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства и детали произошедшего с мужчиной, а также установить и опросить тех, кто может быть причастен к случившемуся.

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