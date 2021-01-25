Пять трогательных историй о том, как и почему студенты работают в волонтерских центрах по всей России

По данным Росстата на сентябрь 2020 года, почти 2,7 млн. россиян старше 15 лет можно назвать волонтерами, поскольку в том или ином виде принимают участие в волонтерской работе, помогают другим людям. Все чаще на помощь нуждается приходят студенты. «Многие начинают делать первые шаги в этой сфере еще в школе. И это добрый знак для нашего общества, для будущего страны», – сообщил ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«ВСТРЕТИЛА СВОЮ СУДЬБУ»

Волонтерские центры «Единой России» развернуты во всех регионах страны, и сегодня объединяют десятки тысяч студентов разных вузов. Вместе приходят на помощь другим. В общей деятельности нередко находят родственные души. Так произошло с Анной Ляшенко и Алексеем Зиминым из Ставрополя. Ребята работали в волонтерском центре и в прошлом году создали семью.

«Встретились мы на самом деле не в прошлом году, а еще в 2018-м, на Российской студенческой весне будучи волонтерами, которые организовывали на территории края мероприятия федерального уровня, — вспоминает Анна Зимина. - Но вот близко нам удалось познакомиться позже, во время пандемии. Мы работали волонтерами, организовывали работу во всех муниципалитетах Ставрополья. И для нас это повод для гордости! Я с первого взгляда поняла, что встретила свою судьбу».

Сегодня девушка продолжает координировать работу волонтерского центра и учится в Ставропольском государственном педагогическом институте на учителя истории и обществознания заочно. Алексей - аспирант. Похожие истории происходят в разных регионах страны.

Многие студенты своим примером привлекают в волонтерские центры новых активистов. К примеру, Ашот Маргарян из Подмосковья — обучаясь в аспирантуре РУДН, он преподает математику в школе № 48 поселка Малаховка. При этом работает в волонтерском центре «Единой России». Уже 10 учеников последовали его примеру.

«Они наблюдали за моей работой в соцсетях и сами говорили о своем желании помочь, - пояснил Ашот. - В перерывах между репетиторством или школьными уроками я иногда делился с ребятами историями о том, с какими интересными людьми мне выпала возможность познакомиться во время работы добровольцем. Видимо, это их заинтересовало, несколько учеников с радостью вступили в волонтерский штаб и теперь мы помогаем вместе».

«МОЯ БЛАГОДАРНОСТЬ РОССИИ»

Студенты-волонтеры рассказывают, что многому учатся у тех, кого поддерживают. Ахмед Абдурахманов, студент Дагестанского государственного аграрного университета, во время пандемии развозил продуктовые наборы нуждающимся. Часто о тех, кому нужна помощь, рассказывали соседи, потому что сами семьи не решались просить, считая, что кому-то поддержка нужна больше.

«Придя домой в одну из таких семей, я увидел следующую картину: родители три месяца без работы, сбережений нет, но о помощи они не просят. После услышанного я понял, что как бы они не отказывались, нужно обязательно им помочь. По сей день я нахожусь на связи с этой семьей, которая готова была терпеть лишения ради других», — говорит волонтер.

Для некоторых добровольчество — это способ отблагодарить. Студент медицинского факультета Казанского федерального университета Хуссеин Аммар, который приехал в Россию из Ирака, говорит, что так выражает свою признательность России.

«Я с 2017 года являюсь волонтером-медиком. Но больше всего работы было на старте пандемии. Не задумываясь, я присоединился к помощи врачам и работал с ними «в красных зонах». Признаюсь, было нелегко, особенно когда понимаешь, что можешь в любой момент заболеть. Также работал волонтером по доставке лекарств — нагрузка была большая. Но я горжусь тем, что я — часть большой команды. Россия мне дала много возможностей — я восхищаюсь наукой, культурой, языком. Подарила мне друзей и медицинские знания. Весь мой вклад в борьбу пандемией — это моя благодарность России и россиянам», — делится своими эмоциями Хуссеин.

«СЕЙЧАС СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ»

Студент лечебного факультета Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко Алексей Толбин воспринимает опыт волонтерства как профессиональный вызов. Алексей работает на станции скорой помощи.

«Меня всегда привлекала медицина как возможность помочь людям, - сообщил волонтер. - Когда вирус добрался до России, а тем более до Воронежа, все советовали бросать работу и переждать эту «войну» дома. Но я понимал, что это только начало, и сейчас нужно набраться опыта, чтобы потом в сложном бою не унывать и держаться достойно. Сейчас сложное время, когда нужна любая помощь. Мы пока учимся и помогаем, как можем».

Учитывая активный вклад студентов в волонтерскую деятельность, «Единая Россия» совместно с региональными властями тоже предлагает добровольцам разные способы поддержки. Во многих территориях – например, в Ленинградской, Новгородской областях и Красноярском крае – учащиеся вузов и колледжей могут бесплатно ездить в общественном транспорте. Работу в больницах студентам медвузов засчитывают как производственную практику. В отдельных регионах, например, в Нижегородской области волонтерство дает дополнительные баллы при поступлении в магистратуру. Здесь же работает программа «Доброрубль» — студенты могут обменивать свои «волонтерские рубли» на посещение экскурсий и спортзалов. В Крыму за счет вузов добровольцы ездят на экскурсии, а студенты-волонтеры из Ульяновской области могут бесплатно отдохнуть в санатории в течение недели. Кроме того, также как и в Вологодской области их жизнь и здоровье страхуют на случай заражения коронавирусом.