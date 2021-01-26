Цены на доставку по России стали дешевле на 20%: логистический оператор поддерживает малый бизнес

Со сложностями, возникшими в период пандемии, столкнулись и покупатели, и продавцы. И если купить самое необходимое все еще можно было в ближайшем супермаркете, о приобретении более широкого ассортимента товаров, нежели продукты и бытовая химия, нужно было позаботиться заранее. Благо, бизнес по большей части ушел в онлайн, и теперь выбрать, заказать и дождаться доставки необходимого стало проще. Здесь со сложностями столкнулись предприниматели. Затраты на доставку росли вместе с числом заказов, поэтому приоритетом для владельца бизнеса стал выбор надежного логистического оператора с гарантированной доставкой в срок за небольшую сумму.

Москвичка Лариса Долгих начала заниматься собственным брендом одежды пару лет назад. Вязаные детские вещи стали быстро “разлетаться” сначала по Москве, а потом и по всей России. В прошлом году страничка бренда в Инстаграм выросла до десятка тысяч подписчиков, и Лариса впервые отправила заказ в Благовещенск.

«В июне, благодаря хорошему отзыву покупателя, я стала чаще отправлять свои работы на Дальний Восток. Тогда же столкнулась с серьезной проблемой. Стоимость моих изделий стала едва покрывать высокую цену доставки на другой конец России и затраты на расходные материалы. Тогда я начала искать альтернативные варианты отправки. Прошерстив рынок, наткнулась на компанию DPD и их сервис для предпринимателей DPD SHOP. Компания предлагает выгодные условия доставки по одной цене во все уголки России, стоимость зависит только от размера посылки».

Единая цена для всей России

На цену отправления с помощью сервиса DPD SHOP действительно влияют только габариты посылки — в тарифном плане пять стандартных размеров от XS до XL. Размер определяется суммой трех сторон упаковки, поэтому сервис подходит для предпринимателей разных отраслей — будь то отправка крохотной бижутерии или объемной техники.

Еще одно преимущество — широкое географическое покрытие. По условиям сервиса перевозка осуществляется между пунктами приема и выдачи Pickup — а это более 4000 пунктов выдачи в 700 городах России. Оформление заказа на сайте логистического оператора займет несколько минут, передача заказа в пункт Pickup — столько же.

«Помимо удобства в оформлении и отправке заказа, компания уделяет много внимания коммуникации с получателем. Мои клиенты всегда в курсе о местонахождении покупки — эту информацию легко отследить на сайте или в мобильном приложении. А когда заказ приходит в пункт выдачи, они получают уведомление о его прибытии. Тем более посылку не обязательно забирать сразу, заказ будет храниться в пункте Pickup еще пару дней».

Доставкой стали пользоваться чаще

Популярность доставки в условиях пандемии возросла в несколько раз. В 2020 году число отправок у логистического оператора DPD выросло в полтора раза по сравнению с предыдущим.

«Пандемия стала испытанием для всех, очень непросто пришлось представителям малого и среднего бизнеса, самозанятым. Мы задумались, как можем поддержать их со своей стороны, и решили предложить специальные условия на доставку с сервисом DPD SHOP. Снижение стоимости на 20 процентов доступно всем новым клиентам до конца февраля», — рассказывает директор по маркетингу DPD в России Алексей Мерзляков.

Теперь доставка самой маленькой посылки внутри города будет стоить 200 рублей, а между городами*, вне зависимости от расстояния, – всего 240.

Сервис DPD SHOP начал работу в 2017 году и стал первой услугой на рынке экспресс-доставки с единой ценой на отправления по всей России. В 2019 году с его помощью отправили в восемь раз больше посылок, чем годом ранее. Спустя несколько лет сервис продолжает пользоваться популярностью. Самые активные пользователи DPD SHOP — москвичи. В прошедшем году рекордное количество отправок было сделано между Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодаром. Самыми «отправляющими» стали Москва (пятая часть всех отправок), Южный и Поволжский регионы, «принимающими» — Южный, Центральный и Сибирский. Доставкой в пределах одного города чаще всего также пользовались московские предприниматели.

Оформляя доставку с сервисом DPD SHOP, вы можете быть уверены в том, что груз дойдет до получателя в целости и сохранности, а вы сэкономите на доставке.

*Кроме направлений доставки в/из Магадан, Норильск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск и Калининград.

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