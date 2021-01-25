"Меня допрашивать не имеют права": Эльман Пашаев открестился от лжесвидетелей в деле Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев у здания Пресненского суда, август 2020 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последствия дела Михаила Ефремова не стихают и после приговора актеру. Полиция уже допросила одного из трех "лжесвидетелей", которые защищали в суде знаменитого обвиняемого, а завтра показания должен дать экс-адвокат Эльман Пашаев.

В свое время слова этой троицы - Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна вызвали бурную реакцию в зале заседаний. Первые двое утверждали, что были на месте аварии и заметили, как с водительского сиденья выходил другой человек. А Бадасян якобы за полчаса до трагедии видел, как в пустой джип Ефремова, припаркованный у его любимого бара, тайком пробрался незнакомец в кепке - мол, этот "мистер Икс" и подстроил смертельное ДТП. Впрочем, суд этим историям не поверил: один "защитник" оказался полуслеп и в тот вечер выпивал, другой судим, третий не обнаружился на камерах видеонаблюдения... МВД завело уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний.

Чем это грозит, kp.ru рассказал бывший защитник артиста Эльман Пашаев.

- Во-первых, я вам сразу скажу: меня допрашивать не имеют права, завтра я это следователям разъясню, - пообещал Пашаев. - Мне скрывать нечего! Но по закону, брать показания у адвоката, работавшего по делу, запрещено, пусть даже потом меня и лишили статуса.

Эльман Пашаев настаивает: он еще в судебном процессе сделал все возможное, чтобы проверить слова троих свидетелей защиты.

- Я сколько раз заявлял ходатайство о телефонном биллинге, чтобы проверить, где они находились в тот вечер, - продолжает экс-адвокат. - А видео из ближайшего к месту аварии "Перекрестка", где Кабец и Гаев покупали пиво в тот вечер, разве не просил истребовать? Я даже отправлял адвокатский запрос в магазин, мне отказали: мол, нужен судебный. Но суд не стал заморачиваться. Да я сто раз перепроверял слова своих свидетелей: мы и на место происшествия выезжали, где они мне все подробно показывали...

- Но ведь прокуратура предоставила видеозаписи и доказала, что одного из ваших свидетелей - Бадасяна - не было рядом с машиной Ефремова. А он утверждал, что был и видел таинственного незнакомца, - напомнила "КП" Пашаеву.

- А вы внимательно смотрели эти видеозаписи? Это старые кадры! На Ефремове в этот день была другая футболка. Как он мог выйти из бара в одной майке, а на месте аварии оказаться уже в другой? Да еще и в таком состоянии...

Знаете, что меня удивляет больше всего? Столько человек врали на этом суде - почему остальных не привлекают? Жена погибшего Маргарита Захарова уверяла, что до последнего жила с мужем душа в душу, а оказалось, они разошлись еще 27 лет назад. Далее, свидетель Набокина, которую привел Добровинский, заявила, что узнала актера на месте ДТП по "затылочной части". Затылочной! Через 70 метров разглядела незнакомого человека - да ни у одной любовницы даже нет такого глаза-алмаза!

- Что теперь "светит" вашим свидетелям?

- Честно? Да ничего. Ну что им будет даже в самом худшем случае: судимость - одной больше, одной меньше. Они же деньги от меня не получали за свои показания... По статье УК им грозит штраф, его платишь - и судимость сразу гасится. Я их сразу предупреждал: ребята, говорите правду, иначе сядете! Но они сами хотели все рассказать...

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