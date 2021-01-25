Как оградить детей от втягивания в политические игры в соцсетях: отвечают артисты и общественные деятели

Во время несанкционированного шествия оппозиции в Москве, 23 января 2021 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 23 января, по всей России прошли несанкционированные митинги сторонников блогера Алексея Навального, которого ранее арестовали по обвинению в несоблюдении обязательств условно осужденного и уклонении от контроля исполнительной инспекции.

Было разговоров и переживаний о том, что школьники насмотрятся роликов в соцсети Тик-Ток и тоже пойдут участвовать в акциях, но, к счастью, опасения не оправдались. Несовершеннолетних на улицах российских городов 23 января оказалось сильно меньше, чем все ожидали

Герман КЛИМЕНКО, председатель совета Фонда Цифровой экономики:

- Между соцсетями для взрослых и для детей колоссальная пропасть! У детей свой сленг, свои кумиры. Ничего удивительного, что взрослые политиканы решили «поиграть» в детской песочнице». Можно ли этому противостоять? Можно, при одном условии - взрослые должны «спуститься» к детям, заговорить на их языке. Я опросил знакомых - знают ли они кумиров своих детей. Назвал им 10 популярных у подростков фамилий. Взрослые слышали всего о 2-3 из них.

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица

- Создать свои соцсети под своим контролем, остальные закрыть. И отнестись к этому так же серьезно, как в своё время отнеслись к созданию атомной бомбы. Важность не меньшая!

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Созданием реально работающей молодёжной политики и общим оздоровлением экономики в стране. Обращение молодёжи к политике - во многом следствие неверия в своё будущее.

Алексей СТОЛЯРОВ, пранкер «Лексус»:

- Думаю, никак. Политика, как и другие взрослые игры останется в сети, а запрет для подростка может лишь подогреть интерес. Нужно вести просветительскую работу в школе, закрывать незаконные паблики. Для этого у нас все механизмы есть. Главное, чтобы они работали.

Егор ХОЛМОГОРОВ, философ, публицист:

- Родители должны духовно жить со своими детьми - быть с ними и в школе, и в политике, и в соцсетях. И уметь объяснить им простую истину: главное - создать себя, а не помогать чужим дядям ломать свою страну и свое будущее.

Евгений ФЕКЛИСТОВ, музыкант группы «Конец фильма»:

- Никак не получится оградить! Это все-равно что спрашивать: «Как избежать влияния улицы?» Родители могут лишь личным примером влиять. Если ваш ребенок становится похож на персонажа из мультфильма про Симпсонов, значит вы Гомер. Не пожелали более ответственно отнестись к воспитанию своего ребенка и за вас это сделал кто-то другой.

Зина ЛОБАНОВА, мать двух детей:

- Штрафами. Определить до какого возраста ребёнок не может участвовать в несанкционированных митингах. Мы все понимаем - митинг, а не «прогулка по городу». Есть возраст сексуального согласия, есть возраст легальной продажи алкоголя. Ну вот: введите штрафы родителям, если их ребёнок случайно гуляет в митингующей толпе.

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