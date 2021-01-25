Чего ждать от курса рубля в последнюю неделю января

Эксперты дали прогноз, что будет с отечественной валютой Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник российский рубль чувствовал себя неплохо. В первой половине дня даже немного подрос по отношению к доллару и евро. Такой результат оказался неожиданностью. Особенно на фоне того, что всю прошлую неделю отечественная валюта активно падала. Что нас ждет дальше? Пора ли запасаться долларами?

ДЕВЯТЬ ПРОТИВ ОДНОГО

- На курс рубля влияют масса факторов. Это цены на нефть и газ, состояние бюджета, платежный и торговый баланс, международные резервы, инфляционные ожидания, сезонные факторы, ключевая ставка ЦБ, общая ситуация в мире и геополитика. Если коротко, все, что касается макроэкономики, у России в порядке. И если абстрагироваться от последнего пункта («геополитика»), то курс доллара сейчас должен быть в райне 69 - 71 рубля, а не 75 - 76 рублей, - считает Евгений Коган, инвестбанкир, автор телеграм-канала bitkogan.

С точки зрения фундаментального анализа у нашей экономики и рубля все более-менее хорошо. Но все портят санкции Запада, точнее дамоклов меч их введения. Пока США и Европа ограничивались лишь риторикой и точечными ограничениями. Но на волне последних событий могут активизироваться.

- Многое зависит от того, какие санкции нас ждут и насколько силен будет накал протестной активности. С одной стороны, достаточно тяжелый для РФ пакет таких санкций уже лежит на столе президента США. Трамп наотрез отказался его подписывать. Почему? Да потому, что многие из них в итоге били по иностранным, и, прежде всего, американским инвесторам и способствовали дестабилизации мировой финансовой системы. Да и понятно, что эти санкции легко поддерживать, когда ты в оппозиции, и за все отвечает другой, - считает Евгений Коган.

По его мнению, новый президент США Джо Байден тоже не будет «махать шашкой» и спешить применять против России жесткие торговые ограничения. А значит, и риски для рубля остаются минимальными.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

При этом в глобальном плане нас ждет улучшение. Большинство аналитиков считают, что 2021 год станет годом восстановления мировой экономики. А это значит, что повысится спрос на сырьевые товары, в том числе на нефть и газ. Стоимость барреля «черного золота» и так уже превышает $55. И это позволяет сводить российский бюджет с минимальным дефицитом. Хотя есть и пессимисты, которые до сих пор считают, что рисков больше. Но даже они не дают фатальных прогнозов.

- Мы считаем текущие цены на нефть уже в полной мере впитавшими оптимизм инвесторов. При этом риски по росту предложения остаются актуальными. Мы продолжаем ждать плавного сползания цен на нефть к нижней границе диапазона $50 - 55 за баррель, - считает Екатерина Крылова, управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка.

СЛАБОСТЬ ДОЛЛАРА

И наконец, соотношение любой валютной пары - это всегда совокупность сильных и слабых сторон каждой из валют. То есть, рубль может укрепиться не только из-за того, что в нашей экономике стали лучше идти дела, но и потому, что подешевел доллар. Предпосылки для этого есть.

Основная причина - очередная программа финансовой помощи экономике США. За океаном в ближайшее время планируют напечатать почти два триллиона долларов и раздать их гражданам и бизнесу. По мнению многих экспертов, это в конце концов приведет к разгону инфляции в Штатах и закономерному падению стоимости валюты.

- Первые этапы сворачивания «нетрадиционных» мер Федрезерва США стоит ожидать не ранее начала 2022 года, поэтому приток средств сохранится и продолжит оказывать давление на американскую валюту, - считают аналитики Росбанка.

По их мнению, на этой неделе у рубля больше возможностей для роста, чем для падения. В частности, на него будет сильнее влиять сезонный фактор - выплаты налогов экспортерами, которые будут продавать доллар, чтобы отдать долги бюджеты в рублях. Что будет дальше, сказать сложно. Долгосрочных прогнозов в нынешних условиях эксперты не дают.

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