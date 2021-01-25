Несколько дней лежала мертвая, а друзья думали, что спит: страшная судьба родной дочери Николая Рыбникова

Николай Рыбников Фото: кадр из фильма

Актеры Николай Рыбников и Алла Ларионова прожили вместе 33 года. Звезда фильмов "Девчата", "Высота" и "Весна на Заречной улице" был безумно влюблен в Ларионову с юности. Коллеги артиста сравнивали его чувства к жене с болезнью, настолько он был зависим от супруги. Женился Рыбников на Ларионовой в 1957 году, когда она была беременна от актера Ивана Переверзева. Вскоре родилась Алена, которую Рыбников удочерил. А в 1961 году на свет появилась уже родная дочь Рыбникова. У Арины оказалась очень страшная судьба.

У Арины Рыбниковой было все, о чем можно мечтать. Она жила в роскошной пятикомнатной квартире, из заграничных командировок родители привозили игрушки и дорогие вещи. При этом дочь Николая Рыбникова и Аллы Ларионовой с детства росла непростым ребенком. Из-за занятости звездных родителей ее воспитывала бабушка. "Родители постоянно были в разъездах. Нам с сестрой нанимали и нянечек, но они в основном помогали по хозяйству, а воспитанием нашим занималась именно бабуля - мамина мама, Валентина Алексеевна Ларионова. Она была строгая, старой закалки", - делилась воспоминаниями старшая дочь Аллы Дмитриевны.

В 18 лет Арина снялась в кино. Картина называлась "Вторая весна". Это была первая и последняя роль девушки. "Помню, что Арине понравился съемочный процесс. Однако актерская профессия ее не увлекла. У нее вообще не было каких-то выраженных интересов. Она окончила полиграфический техникум, работала в издательстве - как мне казалось, очень интересная и непыльная работа. Занималась подготовкой и выпуском туристических буклетов. А потом как-то все само собой в ее жизни сошло на нет. Может быть, это смерть папы так на нее повлияла...", - откровенничала Алена.

Со школы Арина стала прикладываться к бутылке. "Пристрастилась к спиртному, раньше родители брали ее на банкеты. И она, видимо, привыкла". - рассказывала подруга актрисы.

Алла Ларионова в фильме "Анна на шее". Фото: кадр из фильма.

Арина предпочитала жить на деньги родителей. А после смерти знаменитого отца в 1990 году совсем распустилась. Пила как не в себя, бросила работу, превратив жизнь матери и сестры в ад.

Ларионова пыталась поставить дочь на истинный путь, искала ей лучшие клиники, в которых пытались справиться с алкоголизмом Арины, но все было напрасно. После того как девушка возвращалась домой, все начиналось заново.

"Сейчас, когда я смотрю интервью всех этих «звездных» детей, которым родители якобы чего-то недодали, мне хочется перейти на «французский»! Не надо винить родителей в своих бедах, бесталанности и несостоятельности. Моя сестра Арина ушла из жизни в 43 года. Но она сама не хотела работать, общалась с сомнительными людьми, шла на поводу у своих вредных привычек. А ведь мама всегда была рядом с ней и слепо ее любила, поддерживала и защищала, несмотря ни на что. Чего мы с мамой только не делали, чтобы вернуть Арину к нормальной жизни. Но не помогли ни любовь, ни поддержка, ни лечение. Как я сегодня понимаю, есть люди, которые запрограммированы на самоуничтожение. И ничего не может этот процесс остановить", - цитируют Алену 7 Дней.

Последней каплей в отношениях матери и дочери стала кража из квартиры звезды фильма "Анна на шее". Когда знаменитость уехала на гастроли, Арина собирала в доме матери собутыльников на пьяные вечеринки. Ларионова после кражи писать заявление отказалась и не стала обвинять родную дочь. Но после этого случая актриса решила разменять свою большую квартиру на две, отдав одну из них Арине, а сама переехала в другую. И до самой смерти жила в скромной двушке в Банном переулке.

Николай Рыбников и Алла Ларионова. Фото Николая Акимова. Фотохроника ТАСС

Взаимоотношения матери с дочерью практически сошли на нет. Арина не прекращала пить, она не пришла на похороны матери в 2000 году. Сама же покинула этот мир через четыре года. Случилось это в ходе очередной попойки в компании друзей. Женщина скончалась в своей квартире. Она лежала несколько дней мертвая, а друзья думали, что спит.

Нашла ее подруга Ларионовой. Женщина волновалась что та не подходит к телефону. Приехала к Арине домой и увидела жуткую картину. "Мне позвонила подружка Ариши, которая работала маляром, раньше выпивала, но ее зашили. Она мне говорит: «Светлана Аркадьевна, я сейчас зашла в квартиру к Арише, там сидит пьяная компания и лежит мертвая Ариша». Я вызвала милицию, позвонила сожителю Арины, чтобы узнать, куда ее отвезли. Узнав все, я отправилась в морг и узнала, что уже назначены даже похороны. Я стала выяснять, как же так. Алена на отдыхе, я ничего не знаю, сожитель тоже, а кто-то уже документы готовит. Медсестра мне показала письмо, что кто-то берет на себя похороны Арины Рыбниковой. Видимо, это были черные риелторы, но они не знали, что Арина давно написала дарственную на квартиру, завещая ее сестре", - цитирует подругу Аллы Дмитриевны Собеседник.Ru.