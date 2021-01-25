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Мария Захарова: «Поведение дипломатов США — это прямое вмешательство во внутренние дела России»

Американскому послу заявлен официальный протеста
Влад СМЕРТИН
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Посольство США в России вмешивается во внутренние дела нашей страны, когда пытается давать оценку несанкционированным акциям протеста и поддерживать их организаторов. Об этом шла речь в разговоре замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с послом США в Москве Джоном Салливаном. Тому заявили решительный протест из-за постов, которые дипломаты позволили в своих соцсетях.

- Господину Салливану было указано на необходимость соблюдения законов Российской Федерации и дипломатических норм, принятых в цивилизованном мире. Российская сторона рассматривает действия США по акциям в прошедшую субботу как прямое вмешательство в дела России, - подчеркнула официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Напомним, 23 января в регионах России прошли несанкционированные акции протеста, которые организовали сторонники Алексея Навального. Российские власти и правоохранительные органы не раз подчеркивади, что такие акции являются незаконными, и расцениваются как угроза общественному порядку.

Несмотря на такую весьма однозначную официальную позицию, свое отношение с акциям выразила американская дипмиссия в Москве. Вашингтонские дипломаты заявили, что российские власти якобы «подавляют права людей на мирные протесты и свободу выражения своего мнения». Больше того, накануне проведения несогласованных акций на сайте диппредставительства были опубликованы предполагаемые маршруты шествий и время сбора участников.

Заметим, что когда в начале месяца массовые беспорядки охватили столицу Соединенных Штатов, американское посольство от каких-либо комментариев воздержалось. Хотя, казалось бы, и там люди «выражали мнение». Видимо, мнение было неправильное — с точки зрения американских властей, конечно.

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