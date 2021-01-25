Почему Навального не любят, почему он для россиян чужой Фото: REUTERS

«Я не люблю Навального, но...», «Навальный мне глубоко не приятен, однако...» - с таких вот строк многие недовольные начинают свои суждения на тему дня. Почему его не любят, большинство объяснить не могут, а которые могут, поясняют просто: потому что Навальный марионетка Запада.

Это отчасти так и этого россияне Навальному не простят. Западные кураторы — специалисты по революциям не учли, что Россия не Украина, не Грузия и т. д. Россиян печенюшками и вакансиями прислуг в Европе не купишь. Россияне сознательно, подсознательно ли нацелены на борьбу за мировое лидерство, равно как и американцы. Это не хорошо и не плохо, это закон развития мировой цивилизации. И если какая-то из сторон «США - Россия» себе подчинит другую, развитие резко затормозится. Американцы и россияне, понимая это, никогда не примут чужие правила. А потому в борьбе за лидерство между сверхдержавами делать ставку на игрока «вашего-нашего» неразумно. Но западные кураторы в игре с Навальным решили использовать свой удачный украинский вариант.

Я, будучи наблюдателем всех майданов, прекрасно помню, как в нулевые перед разгневанным украинским народом появилась кристально честная, чистая, как икона Юлия Тимошенко. Как лихо взялась изобличать, клеймить воровскую власть. И скоро завоевала себе любовь. Тут же к оной примкнул второй праведник и спаситель родины Виктор Ющенко — явный американский ставленник, что и не скрывалось. Но для украинского большинства это западное кураторство выглядело огромным плюсом. Украинцы не претендуют на мировое лидерство и рады сильному покровителю. Потому проект «Тимошенко-Ющенко-Запад» получился очень удачным. То что все обернулось десятками тысяч погибших и разорением, это уже чепуха. Главное - Украину удалось оторвать от России.

Окрыленные успехом кураторы пытаются по похожей схеме использовать и Навального. Но они не знают, не понимают характера россиян, их исторической миссии. Потому даже их «гениальная» идея с протестующими детьми у нас провалилась.

Прекрасно помню, особенно на последнем майдане, фото детей, в основном постановочные, на баррикадах Крещатика. Эти фото были развешены по всему Киеву. Детки в касках, одежка украшена украинской символикой. В ручонках дубинки, коктейли Молотова, плакатики «Мы с Европой!», «Москалей геть!». Все это до слез умиляло обывателя, разжигало в нем протестное настроение, взывало к бойне.

Нынешний россиянин куда умнее того хомо майдановского. И воззвание к детям у наших вызвало только ярость.

Поэтому у меня для Навального один простой совет: если хочешь ты уважения своего народа, посылай подальше всю эту западную камарилью с ее покровительством к тебе и с ее установками. Не раздражай народ.