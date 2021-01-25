"Просто Кокорин": Скандальный футболист, прилетев в Италию, представился фанатам "Фиорентины"

«Фиорентина» в своем Инстаграме опубликовала фото Кокорина в самолете Фото: Instagram.com

Все получилось очень быстро. Только на прошлой неделе появилась информация, что игрок «Спартака» Александр Кокорин может перейти в «Фиорентину» за 5 млн евро, и вот он уже на итальянской земле. Причем футболисту пришлось проделать путь с пересадками, ведь контакт был подписан, когда Кокорин находился на первом в этом году спартаковском сборе в Турции. В субботу Саша прилетел в Москву, а уже в понедельник вместе с семьей отправился в Италию.

Любопытно, что, когда он еще был в воздухе, «Фиорентина» в своем Инстаграме опубликовала фото Кокорина в самолете. На снимке он вместе со своей гражданской женой Дарьей Валитовой и их сыном Майком, которому 3,5 годика.

А потом появилось и видео из аэропорта, где Александр произносит свои первые слова на итальянской земле уже из-под фирменной защитной маски в цветах «фиалок».

- Я во Флоренции, я очень рад быть здесь, - говорит Кокорин по-русски и на ломаном английском.

Внимание к российскому футболисту с непростой судьбой со стороны тиффози огромное, так что сайт команды во время прилета Кокорина просто рухнул. А когда его восстановили, на первом месте стоял сюжет о встречи голеадора.

- Мы долетели хорошо, и я готов к медобследованию. Я выбрал Флоренцию, потому что знаю, что это самый красивый город в Европе, с богатой историей. Хочу проявить себя как можно лучше и попытаюсь много забить, чтобы команда добилась успеха. Кое-каких игроков я знал и раньше - Рибери, конечно, но также Бонавентуру, Влаховича. Посмотрел пару последних матчей и теперь всех знаю. Я хотел бы взять 91-й номер, если получится, а на спине пусть будет написано просто "Кокорин", - сказал Кокорин в интервью пресс-службе "Фиорентины".

Как пишут итальянские СМИ, Кокорин при переходе в «Фиорентину» согласился на понижение зарплаты. И если в «Спартаке» он получал 3 млн евро в год, то во флорентийской команде ему положили только 1,7 млн. И он согласился.

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