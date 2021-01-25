Москвичи подрались во время подпольной кремации кота

Мужчина был избит своим другом во время процедуры по кремации умершего кота Фото: Shutterstock

Абсурдная история произошла несколько дней назад в Москве. В семье 65-летнего Валерия П.* случилась трагедия - скончался домашний любимец, пушистый кот по имени Персик.

Питомец долгие годы жил с Валерием и стал полноправным членом семьи. Подобающе помянув почившего друга, Валерий Петрович стал размышлять как поступить с тельцем животного. Просто закопать кота во дворе или в ближайшем лесу мужчина не захотел, а везти в ветеринарную клинику на кремацию - оказалось для бюджета мужчины дороговато. Решение нашлось само собой: один из друзей Валерия Петровича по имени Сергей* предложил за умеренную плату самостоятельно кремировать почившего любимца со всеми почестями.

Местом для кремации выбрали гараж Сергея на Нововладыкинском проезде на севере столицы. Туда в назначенный день Валерий Петрович и привез тело своего кота. Сергей подготовил необходимое оборудование, началась прощальная церемония. Но внезапно между мужчинами завязался спор на тему оплаты подпольной кремации, а именно - о ее размере. Сергей стал требовать больше денег, на что Валерий Петрович ответил решительным отказом. Перебранка перешла в рукоприкладство, Сергей оказался сильнее и серьезно избил скорбящего товарища, после чего выгнал его на улицу.

«В НИИ им. Склифосовского обратился 65-летний Валерий П.* Мужчина поступил с травмами головы и лица. После осмотра ему были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленные раны височной области. Врачам мужчина пояснил, что был избит своим другом во время процедуры по кремации умершего кота», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении города.

Информация о происшествии была передана сотрудникам правоохранительных органах. В настоящий момент полицейские проводят проверку и устанавливают все детали происшествия. Что же случилось с телом почившего кота, на подпольной кремации которого развернулась серьезная драка, остается неизвестным.

* - имена изменены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники заставили москвичку сделать около 200 переводов на общую сумму более 2 миллионов рублей

Всю ночь девушку возили по банкоматам, где она перечисляла деньги на разные счета (подробности)